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İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

11:48 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbulspor- Hatayspor

İstanbulspor- Hatayspor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligin ilk 12 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik alabilen sarı-siyahlı takım, 9 karşılaşmadan da yenik ayrıldı. İstanbulspor, topladığı 5 puanla puan tablosunun son sırasında bulunuyor.

12.haftada yenilgiye son verdi

Üç maçlık yenilgi serisine 12. haftada namağlup Galatasaray'ı 2-1 yenerek son veren Hatayspor ise 4 galibiyete ulaştı. Beş beraberliği ve 3 yenilgisi bulunan bordo-beyazlı takım, haftaya 17 puanla 9. sırada girdi.





#Atakaş Hatayspor
#FUTBOL
#İstanbulspor
#SÜPERLİG
#Trendyol Süper Lig
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İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek