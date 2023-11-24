İstanbulspor

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’teki son maçı ve Almanya ile oynadığı hazırlık maçı sebebiyle Süper Lig’e ara verilmişti. Süper Lig'de bu haftanın maçları, milli aranın sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig 13. hafta maç programı açıklandı. Süper lig 13. hafta ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek? İşte ayrıntılı bilgiler...