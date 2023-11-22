Süper lig
MİLLİ ARA BİTTİ Mİ, SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 elemelerindeki maçları tamamlandı. Milli Takım, EURO 2024’e grup lideri olarak gitmeye hak kazandı. Öte yandan Süper Lig’e verilen milli ara da bu sona erdi. Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın karşılaşmaları 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI
13:30 İstanbulspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor
16:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Mke Ankaragücü
16:00 Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa A.Ş. Detaylar Detaylar
19:00 Galatasaray A.Ş. - Corendon Alanyaspor
13:30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor A.Ş.
16:00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş A.Ş.
16:00 Bıtexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.
19:00 Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük
20:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.
20:00 Ems Yapı Sivasspor - Trabzonspor A.Ş.