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Milli ara sona eriyor! Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk maçlar

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’teki son maçı ve Almanya ile oynadığı hazırlık maçı sebebiyle Süper Lig’e ara verilmişti. Süper Lig'de bu haftanın maçları, milli aranın sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig 13. hafta maç programı açıklandı. Süper lig 13. hafta ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek? İşte ayrıntılı bilgiler...

15:11 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Süper lig

Süper lig

12. hafta karşılaşmalarından sonra ara verilen
’de gözler 13. hafta müsabakalarına çevrildi. Fenerbahçe Galatasaray’ın şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdiği lig öncesi “Milli ara bitti mi?” sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki,
bu hafta başlıyor mu? İşte 13. hafta maç programı!

MİLLİ ARA BİTTİ Mİ, SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 elemelerindeki maçları tamamlandı. Milli Takım, EURO 2024’e grup lideri olarak gitmeye hak kazandı. Öte yandan Süper Lig’e verilen milli ara da bu sona erdi. Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın karşılaşmaları 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

25 Kasım Cumartesi

13:30 İstanbulspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor

16:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Mke Ankaragücü

16:00 Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa A.Ş. Detaylar Detaylar

19:00 Galatasaray A.Ş. - Corendon Alanyaspor

26 Kasım Pazar

13:30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor A.Ş.

16:00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş A.Ş.

16:00 Bıtexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.

19:00 Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük

27 Kasım Pazartesi

20:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

20:00 Ems Yapı Sivasspor - Trabzonspor A.Ş.




#süper lig
#milli ara
#süper lig 13. hafta
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