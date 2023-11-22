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Spor

Trabzonspor'da Pepe için geri sayım

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonuna kadar olan Pepe ile 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın ara transferde görüşmeyi planladığı Fildişi Sahilli oyuncu da alışma sürecini atlattığı bordo mavili takımda kalmak için yeşil ışık yaktı. Ayrıca Pepe'ye yapılacak olan teklif, takım için dengeleri de bozmayacak.

Ali Kemal Yazıcı
10:40 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:07 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pepe'nin güncel piyasa değeri 14 milyo euro

Pepe'nin güncel piyasa değeri 14 milyo euro

Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi geleceğe dönük planlamasının içinde yer alması için ikna etmeye çalışacak. Bordo-mavili yönetim, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu için şimdiden harekete geçmeye hazırlanıyor. Hazır olmadığı için uzun süre formasından uzak kalan Fildişi Sahilli oyuncu, Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarına ilk 11'de başladı. Aldığı süre ve performansı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini güçlendirdi. Fildişi Sahilli oyuncu, milli maçlar için liglere verilen arada da takımla çalıştı ve antrenman temposuyla dikkat çekti.


İlk görüşme devre arasında

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 28 yaşındaki yıldız futbolcu ve menajerleriyle ocak ayındaki ara transfer döneminde bir araya gelecek. Başkan Doğan'ın Pepe'ye gelecek ile ilgili planlarını aktararak sözleşme yenileme teklifi götürmesi bekleniyor.


Teklif dengeleri bozmayacak

Trabzonspor'da forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Nicolas Pepe, bordo-mavili kulübün aile ruhuyla alakalı çok şey barındırdığını belirterek, "Büyük hedefleri olan bir kulüp. 2022'de kazanılmış olan şampiyonluğa, tekrardan o seviyeye ulaşmak için çok çalışmamız, yol kat etmemiz gerektiğini biliyorum. Bir yıllık sözleşmenin kısa olduğu kesin. Lakin ben ve temsilcilerim kısa vadeli bir plan yaptık. Uzun vadeli projelere adım atmadan kısa vadeli proje yaptık. Ancak ilerisi için de her şey olabilir" dedi.


Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Pepe'ye yapılacak teklifin dengeleri bozmayacağı öğrenilirken, Fildişi Sahilli oyuncuya 2 Milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerileceği öğrenildi.





#Trabzonspor
#Pepe
#Süper Lig
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