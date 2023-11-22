Trabzonspor'da Pepe için geri sayım

Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi geleceğe dönük planlamasının içinde yer alması için ikna etmeye çalışacak. Bordo-mavili yönetim, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu için şimdiden harekete geçmeye hazırlanıyor. Hazır olmadığı için uzun süre formasından uzak kalan Fildişi Sahilli oyuncu, Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarına ilk 11'de başladı. Aldığı süre ve performansı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini güçlendirdi. Fildişi Sahilli oyuncu, milli maçlar için liglere verilen arada da takımla çalıştı ve antrenman temposuyla dikkat çekti.

Trabzonspor'da forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Nicolas Pepe, bordo-mavili kulübün aile ruhuyla alakalı çok şey barındırdığını belirterek, "Büyük hedefleri olan bir kulüp. 2022'de kazanılmış olan şampiyonluğa, tekrardan o seviyeye ulaşmak için çok çalışmamız, yol kat etmemiz gerektiğini biliyorum. Bir yıllık sözleşmenin kısa olduğu kesin. Lakin ben ve temsilcilerim kısa vadeli bir plan yaptık. Uzun vadeli projelere adım atmadan kısa vadeli proje yaptık. Ancak ilerisi için de her şey olabilir" dedi.