Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor

Beşiktaş maçında topuğuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Icardi, derbiden sonraki 5 karşılaşmaya iğne yardımıyla çıktı. Yüzde 100 hazır olmadığı için performansı düşen Arjantinli oyuncu, takımına alışılan gol katkısını veremedi. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile iki maçta, Süper Lig'de ise Caykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor karşısında mücadele eden Icardi, 1 gol ve 1 asiste imza attı.





Kerem'i istiyor

Icardi'nin performansını geri çeken bir diğer detay ise Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan 10 numara pozisyonuna geçmesi oldu. Keremin performansının düşmesi Icardi'nin de gerilemesine sebebiyet verdi. Geçtiğimiz sezon Kerem'le iyi bir uyum yakalayan Icardi, genç yıldızın tekrar sol kanatta forma giymesini istiyor.





Galatasaray ara vermeyecek

Milli takımlar için liglere verilen arada toplam 5 gün izin yapan Galatasaray, 12 gün boyunca ara vermeden çalışacak. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoğun bir döneme girecek olan sarı-kırmızılı takım sırasıyla; Alanyaspor, Manchester United ve Pendikspor ile karşılaşacak. Galatasaray, ancak bu zorlu maç trafiğinin ardından ardından dinlenme fırsatı bulabilecek.















