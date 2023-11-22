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Spor

Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor. Milli takım için verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışan yıldız futbolcu, Alanyaspor ile oynanacak maçta yüzde 100 hazır olmayı planlıyor.

Umut Yılmaz
11:14 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Icardi bu sezon 20 maçta, 15 gol ve 3 asistle oynadı.

Icardi bu sezon 20 maçta, 15 gol ve 3 asistle oynadı.

Beşiktaş maçında topuğuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Icardi, derbiden sonraki 5 karşılaşmaya iğne yardımıyla çıktı. Yüzde 100 hazır olmadığı için performansı düşen Arjantinli oyuncu, takımına alışılan gol katkısını veremedi. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile iki maçta, Süper Lig'de ise Caykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor karşısında mücadele eden Icardi, 1 gol ve 1 asiste imza attı.


Kerem'i istiyor

Icardi'nin performansını geri çeken bir diğer detay ise Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan 10 numara pozisyonuna geçmesi oldu. Keremin performansının düşmesi Icardi'nin de gerilemesine sebebiyet verdi. Geçtiğimiz sezon Kerem'le iyi bir uyum yakalayan Icardi, genç yıldızın tekrar sol kanatta forma giymesini istiyor.


Galatasaray ara vermeyecek

Milli takımlar için liglere verilen arada toplam 5 gün izin yapan Galatasaray, 12 gün boyunca ara vermeden çalışacak. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoğun bir döneme girecek olan sarı-kırmızılı takım sırasıyla; Alanyaspor, Manchester United ve Pendikspor ile karşılaşacak. Galatasaray, ancak bu zorlu maç trafiğinin ardından ardından dinlenme fırsatı bulabilecek.





#Galatasaray
#Icardi
#Süper Lig
41 dakika önce
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