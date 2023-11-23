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Spor

Süper Lig ekibinde şoke eden olay: Darp raporu ve fesih

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımın golcüsü İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattığı, 29 yaşındaki oyuncunun da darp raporu alarak kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

16:14 - 23/11/2023 الخميس
Güncelleme: 16:20 - 23/11/2023 الخميس
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Ecmel Faik Sarıalioğlu & İbrahim Yılmaz

Ecmel Faik Sarıalioğlu & İbrahim Yılmaz

Süper Lig ekibi İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sarı-siyahlı ekipte yaşanan sürpriz ayrılığının perde arkasında şoke eden detaylar ortaya çıktı.


Ajansspor'un haberine göre; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz ile görüşme esnasında bir tartışma yaşadı. Başkan Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattı. 29 yaşındaki futbolcu olayın ardından darp raporu aldı ve sözleşmesini feshetti.


Yaşanan olayda futbolcu Mehmet Yeşil'in de Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz'ın yanında olduğu ve sonrasında herhangi bir sebep belirtilmeden, Süper Lig'deki Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadığı kaydedildi.







#İstanbulspor
#İbrahim Yılmaz
#Ecmel Faik Sarıalioğlu
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