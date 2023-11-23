Süper Lig ekibinde şoke eden olay: Darp raporu ve fesih

Ecmel Faik Sarıalioğlu & İbrahim Yılmaz
Süper Lig ekibi İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sarı-siyahlı ekipte yaşanan sürpriz ayrılığının perde arkasında şoke eden detaylar ortaya çıktı.
Ajansspor'un haberine göre; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz ile görüşme esnasında bir tartışma yaşadı. Başkan Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattı. 29 yaşındaki futbolcu olayın ardından darp raporu aldı ve sözleşmesini feshetti.
Yaşanan olayda futbolcu Mehmet Yeşil'in de Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz'ın yanında olduğu ve sonrasında herhangi bir sebep belirtilmeden, Süper Lig'deki Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadığı kaydedildi.