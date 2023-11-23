Süper Lig ekibinde şoke eden olay: Darp raporu ve fesih

Ajansspor'un haberine göre; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz ile görüşme esnasında bir tartışma yaşadı. Başkan Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattı. 29 yaşındaki futbolcu olayın ardından darp raporu aldı ve sözleşmesini feshetti.

Yaşanan olayda futbolcu Mehmet Yeşil'in de Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz'ın yanında olduğu ve sonrasında herhangi bir sebep belirtilmeden, Süper Lig'deki Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadığı kaydedildi.