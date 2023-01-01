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Süper Lig'de puan durumu belli oldu! Süper Lig 5. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig'de 5. hafta maçları devam ediyor. Bu hafta Galatasaray, Samsunspor’u konuk etti. Galatasaray mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Diğer taraftan Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 yenerken, Çaykur Rizespor da deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yendi. Bugün ise Fenerbahçe, Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Beşiktaş ve Trabzonspor da karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte Trendyol Süper Lig 5. hafta maçları ve puan durumu...

11:09 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bu hafta evinde Samsunspor'u konuk eden Galatasaray sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe dün akşam evinde Antalyaspor'u 3-2 yenerken, Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı.

SÜPER LİG 5 HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

OGBMAYAVP

1.GALATASARAY A.Ş. 4 3 1 0 9 2 7 10

2.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 5 3 1 1 7 5 2 10

3.FENERBAHÇE A.Ş. 3 3 0 0 5 1 4 9

4.MONDİHOME KAYSERİSPOR 5 2 3 0 6 3 3 9

5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 4 2 2 0 9 5 4 8

6.TÜMOSAN KONYASPOR 5 2 2 1 6 4 2 8

7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 4 1 3 7

8.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 1 3 0 8 4 4 6

9.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 0 2 8 6 2 6

10.CORENDON ALANYASPOR 4 1 3 0 3 1 2 6

11.EMS YAPI SİVASSPOR 4 1 2 1 5 5 0 5

12.KASIMPAŞA A.Ş. 4 1 2 1 5 8 -3 5

13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 1 1 2 3 3 0 4

14.BITEXEN ANTALYASPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3

15.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 5 0 3 2 4 11 -7 3

16.İSTANBULSPOR A.Ş. 2 0 2 0 2 2 0 2

17.MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 2 2 4 6 -2 2

18.YILPORT SAMSUNSPOR 4 0 1 3 4 9 -5 1

19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 3 0 0 3 0 5 -5 0

20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 0 0 5 2 12 -10 0

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

17.00 Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor

17.00 Kayserispor 2-0 Gaziantep FK

20.00 Galatasaray 4-2 Samsunspor

20.00 Adana Demirspor 3-0 Pendikspor

17.00 Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor

17.00 İstanbulspor 0-2 Başakşehir

20.00 Alanyaspor 3-3 Kasımpaşa

20.00 Trabzonspor 3-0 Beşiktaş

Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül Pazartesi

20.00 Sivasspor-Ankaragücü

20.00 Karagümrük-Hatayspor

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU


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