Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bu hafta evinde Samsunspor'u konuk eden Galatasaray sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe dün akşam evinde Antalyaspor'u 3-2 yenerken, Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı.