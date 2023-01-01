Süper Lig
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bu hafta evinde Samsunspor'u konuk eden Galatasaray sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe dün akşam evinde Antalyaspor'u 3-2 yenerken, Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı.
SÜPER LİG 5 HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
1.GALATASARAY A.Ş. 4 3 1 0 9 2 7 10
2.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 5 3 1 1 7 5 2 10
3.FENERBAHÇE A.Ş. 3 3 0 0 5 1 4 9
4.MONDİHOME KAYSERİSPOR 5 2 3 0 6 3 3 9
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 4 2 2 0 9 5 4 8
6.TÜMOSAN KONYASPOR 5 2 2 1 6 4 2 8
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 4 1 3 7
8.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 1 3 0 8 4 4 6
9.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 0 2 8 6 2 6
10.CORENDON ALANYASPOR 4 1 3 0 3 1 2 6
11.EMS YAPI SİVASSPOR 4 1 2 1 5 5 0 5
12.KASIMPAŞA A.Ş. 4 1 2 1 5 8 -3 5
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 1 1 2 3 3 0 4
14.BITEXEN ANTALYASPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3
15.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 5 0 3 2 4 11 -7 3
16.İSTANBULSPOR A.Ş. 2 0 2 0 2 2 0 2
17.MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 2 2 4 6 -2 2
18.YILPORT SAMSUNSPOR 4 0 1 3 4 9 -5 1
19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 3 0 0 3 0 5 -5 0
20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 0 0 5 2 12 -10 0
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
17.00 Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor
17.00 Kayserispor 2-0 Gaziantep FK
20.00 Galatasaray 4-2 Samsunspor
20.00 Adana Demirspor 3-0 Pendikspor
17.00 Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor
17.00 İstanbulspor 0-2 Başakşehir
20.00 Alanyaspor 3-3 Kasımpaşa
20.00 Trabzonspor 3-0 Beşiktaş
Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül Pazartesi
20.00 Sivasspor-Ankaragücü
20.00 Karagümrük-Hatayspor