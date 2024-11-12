TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur için son 2 rakam...

"Kasım ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle emekli maaş hesaplaması ve kira zammı hesaplaması Kasım ayı enflasyon verilerini merak ediyor. İşte güncel hesaplamalar için detaylar...

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI

2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,03 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından yayımlandı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini paylaşıyor. Bu veriler, birçok sektörde fiyatlandırma politikalarının belirlenmesinde rol oynuyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte Ekim ayı enflasyon rakamları da belli oldu. Geçtiğimiz ay, yani Eylül’de, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,97, yıllık ise %49,38 oranında artış göstermişti.

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?