Türbülans, hava veya sıvı akımlarında meydana gelen düzensiz, kaotik ve çalkantılı hareketlerdir. Türbülans, hava boşlukları, dağlardan gelen rüzgarlar, jet akımları ve fırtınalar gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Genellikle yolcular için rahatsızlık verici olsa da, uçaklar için büyük bir tehlike teşkil etmez, çünkü uçaklar bu duruma dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Türbülans sadece hava yolculuğunda değil, sıvıların veya gazların hareketi sırasında da gözlemlenebilir ve akışın düzensiz ve karmaşık bir hale gelmesi anlamına gelir.

Türbülans Neden Olur?

Atmosferimizi oluşturan hava daima hareket halindedir. Bir uçak uçarken havanın bu hareketliliğinden faydalanır. Uçağın stabil bir şekilde uçabilmesi için kanatların altından ve üzerinden akan hava akımlarının düzenli olması gerekir. Bazı hava olayları sonucunda bu hava akımları bozulabilir ve hava boşlukları oluşabilir. Bu durumlarda da türbülans yaşanabilir. Türbülansın oluşmasında tek bir sebep değil, birçok etmen vardır. Türbülans isimleri de bu etmenler doğrultusunda şekillenir. Örneğin açık hava türbülansı, sıcaklık sapması türbülansı ve hamle türbülansı gibi. Türbülans, akademik açıdan hala araştırılan bir konudur. Türbülansa yol açan etmenlerin çok fazla sayıda olması nedeniyle hakkında net bir tanım yapmak bu nedenle zordur.

Türbülansa Girmek Ne Demektir?

Türbülansa girmek, uçağın uçuş esnasında bozuk hava akımına kapılması demektir. Türbülans boyunca uçak sallanıp titreyebilir. Bazı türbülanslar şiddetli, bazıları ise çok hafif geçer. Pilotlar, türbülans durumu hakkında konuşma yapıp emniyet kemerinizi takmanızı ister. Bu durumda emniyet kemerini bağlamanız çok önemlidir. Çünkü şiddetli türbülans, sizi savurabilir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 2015 senesinde yolculuk yapan 800 milyon yolcudan sadece 58’i türbülans nedeni ile zarar görmüştür ve zarar gören bu yolcuların büyük bir çoğunluğunun da emniyet kemeri takmadığı belirlenmiştir.

Türbülans Ne Kadar Sürer?

Hava olayları neticesinde meydana gelen türbülansın süresi, bozuk hava akımının ya da hava cebinin durumuna bağlı olarak uzun ya da kısa olabilir.

Türbülans Uçağı Düşürür mü?