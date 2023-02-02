Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır." İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi.