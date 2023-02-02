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Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlara kar tatili

Turgut Özal Üniversitesi yoğun kar yağışı nedeniyle 2-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiğini ve çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağını duyurdu. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ertelenen bütünleme sınavlarına ilişkin açıklama yaptı. Peki Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavları ne zaman yapılacak?

13:49 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Turgut Özal Üniversitesi bütünleme sınavları ertelendi mi?

Turgut Özal Üniversitesi bütünleme sınavları ertelendi mi?

Malatya genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor.

Turgut Özal Üniversitesi bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır." İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi.



#Turgut Özal Üniversitesi
#Turgut Özal Üniversitesi bütünleme sınavları
#Prof. Dr. Recep Bentli
1 saat önce
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Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlara kar tatili
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