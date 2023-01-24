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AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesiyle AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya başladı. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 15- 16 Nisan 2023’ta yapılacak. Peki AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2022-2023 dönemi AÖF final sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

14:11 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları

Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 22 Ocak Pazar günü sona eren sınavların ardından gözler AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağını sorguluyorlar. İşte 2022-2023 güz dönemi AÖF sınav sonuçları hakkında detaylar...

AÖF

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF takvimine göre, sınavlar 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav sonuçlarının sınavdan sonraki 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF güz dönemi final sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF sınavları ne zaman?

2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimi

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

AÖF başarı notu kaç?

  • AÖF "Başarı Notu" hesaplanırken vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınır. Öğrencinin Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.
  • Açıköğretim sınavlarında derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanını; Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.


#AÖF
#aöf sonuçları
#AÖF güz dönemi final sınav sonuçları
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AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?
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