Anadolu Üniversitesi 2022-2023 akademik takvimi yayınladı. Buna göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi-17 Ekim 2022 Pazartesi arasında, açık öğretim ikinci Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak. AÖF ön lisans ve lisans ile ikinci üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere bir yandan da AÖF bölümleri ile açık öğretim derslerini merak ediyor. Peki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir? Açıköğretim’de hangi bölümler var? İşte AÖF, AUZEF, ATA AÖF 2 yıllık, 4 yıllık bölümleri.