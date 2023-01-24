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Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları
Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 22 Ocak Pazar günü sona eren sınavların ardından gözler AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağını sorguluyorlar. İşte 2022-2023 güz dönemi AÖF sınav sonuçları hakkında detaylar...
AÖF takvimine göre, sınavlar 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav sonuçlarının sınavdan sonraki 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.
AÖF güz dönemi final sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023