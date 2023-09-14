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Türkiye Basketbol Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 2023-2024 sezonu, yarın başlayacak. Ligde sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Peki, Türkiye Basketbol Ligi 1. haftasında hangi maçlar var? İşte detaylar.

10:18 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye Basketbol Ligi yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Basketbol Ligi yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) uzun bir aranın ardından başlıyor. Ligde sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. İşte Türkiye Basketbol Ligi'nde 1. hafta fikstürü.

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 2023-2024 sezonu, yarın başlayacak.

Ligde sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 1. HAFTASINDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBL'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Semt77 Yalovaspor-Esenler Erokspor (90. Yıl)

16 Eylül Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Çayırova Belediyesi (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kocaeli Atatürk)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü Basketbol (Edip Buran)

18.15 Finalspor-Sigortam.net (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17 Eylül Pazar:

13.00 Pizza Lazza Haremspor-Kapaklıspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Konyaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18 Eylül Pazartesi:

16.00 Fenerbahçe Koleji-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)



#TBL
#Türkiye Basketbol Ligi
#Esenler Erokspor
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