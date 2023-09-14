Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) uzun bir aranın ardından başlıyor. Ligde sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. İşte Türkiye Basketbol Ligi'nde 1. hafta fikstürü.

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ligde sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 1. HAFTASINDA HANGİ MAÇLAR VAR?

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 1. HAFTASINDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBL'de ilk haftanın maç programı şöyle: