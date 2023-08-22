A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın genel bilet satışları bugün ( 22 Ağustos Salı) satışa çıkıyor. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı ve bir gün süren öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabildi. Ermenistan maçının genel bilet satışları ise bugün (22 Ağustos Salı) saat 17:00'de başlayacak.