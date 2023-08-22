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Türkiye-Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile karşılaşacak. Türkiye - Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 lira olarak belirlendi. Maçın saati, kadrosu gibi detaylar da merak kazandı. Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

15:14 . 22/08/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Türkiye- Ermenistan

Türkiye- Ermenistan

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın genel bilet satışları bugün ( 22 Ağustos Salı) satışa çıkıyor. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Ermenistan maçı 8 Eylül'de oynanacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. hafta Türkiye Ermenistan karşılaşması 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI

Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları belli oldu.

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı ve bir gün süren öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabildi. Ermenistan maçının genel bilet satışları ise bugün (22 Ağustos Salı) saat 17:00'de başlayacak.


#2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri
#türkiye ermenistan
#ermenistan maçı
#milli takım
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