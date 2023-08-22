Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için Avrupa tahmini

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkararak zirveye yerleşti.





TV8,5'ta maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, en çok etkilendiği oyuncuyu açıkladı ve sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğuyla ilgili dikkati çeken bir tahminde bulundu.





Dilmen'in Samsunspor-Fenerbahçe maçı sonrası yorumları şöyle:





"Tarihin en güçlü Fenerbahçe'si"





"23-24 kişilik kadro, Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrosudur. Tekrar söylüyorum. Ben Cemil-Osman-Önder forvetleriyle büyüdüm. O zamandan beri gördüğüm en güçlü kadro bu."









FE NER BAH ÇE! 💪 pic.twitter.com/a6oFGZy2gf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2023





"Tadic çok büyük bir oyuncu"





"Icardi için söylediğim her neyse santrfor olarak, orta saha olarak Dusan Tadic için söylüyorum. Çok büyük oyuncu almış Fenerbahçe, her yönüyle. Savunmadan top alışı, servisi, oyunun yönünü değiştirmesi..."





"Bu süreci yönetmek kolay değil"





"Fenerbahçe tribünleri, ilk hafta itibarıyla iyi durumda. Bu da çok çok önemli. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Bunu yönetecek teknik direktörler ve yönetimler vardır. İsmail Kartal macerayı sevmeyen, teknik olarak saçma sapan işler yapmayan, standart oyunu olan ve kendini geliştiren, iyi futbol oynatan bir teknik adam. Fenerbahçe takımını çok iyi hazırladı. Oyuncu tercihlerinde zorlanacaktır, kolay değildir bu süreci yönetmek."









"Konferans Ligi'nde yarı final oynaması sürpriz olmaz"





"Fenerbahçe, bu yılın en önemli maçına Twente karşısında çıkacak. 35-36 maçla bu kadroyu memnun edemezsiniz. Fenerbahçe, Twente'yi geçerse Konferans Ligi'nde yarı final oynaması hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürprizdir. Bu konuda çok iddialıyım."













"Puan kaybetmesi sürpriz olur"





"Fenerbahçe'nin içeride dışarıda, derbiler ve Trabzonspor ile Adana Demirspor maçları dışında puan kaybetmesi sürpriz olur. Kötü oynadığı günler olabilir, sallandığı günler olur. Öylesine anahtar oyuncular var ki, örnek Szymanski, örnek İrfan Can..."









"En etkilendiğim oyuncu Fred"





"Fenerbahçe'de Tadic de dahil en çok etkilendiğim oyuncu Fred. Szymanski de çok iyi oyuncu. Tadic de çok yetenekli, büyük kariyer hakikaten. Oyunun her dakikasını çevirebilecek bir oyuncu."









"Dzeko'da mıknatıslık var"





"Edin Dzeko ile ilgili ayrı paragraf açmak isterim. Dzeko'nun takımda el kol hareketi olmasa da Icardi ile ilgili söylediğim mıknatıslık olayı var. Her pozisyonda var, golü var, sayılmayan golde de var. Bir karakteri oyuna koyabiliyor."









Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 3 gol attı 💫 pic.twitter.com/9gTrv68fPO — SPOR (@yenisafakspor) August 21, 2023











