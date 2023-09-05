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Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Türkiye Yeni Eskişehir Stadyumu’nda Ermenistan’ı ağırlayacak. Grupta 9 puanla lider olan A Milliler 6 puanla 2. sırada bulunan Ermenistan’a karşı mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. 4. randevuya çıkacak iki takım arasında Ermenistan’a karşı 3 galibiyetimiz bulunuyor. Peki, Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:02 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan’ı ağırlıyor. Kritik maçta A Milli takım galibiyet için sahaya çıkıyor. Milliler grupta maç fazlasıyla 9 puanla lider konumda bulunuyor. Peki, Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye - Ermenistan maçı
8 Eylül Cuma saat 21.45
’de başlayacak. Karşılaşma
TRT 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN CANLI SKOR - CANLI İZLEMEK LİNKİ

Türkiye - Ermenistan maçını canlı izlemek için

CANLI SKOR

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

3 Merih Demiral

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

6 Orkun Kökçü

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Barış Alper Yılmaz

17 Cengiz Ünder

ERMENİSTAN

1 Ognjen Cancarevic

3 Varazdat Haroyan

4 Georgi Harutyunyan

5 Styopa Mkrtchyan

6 Uguchukwu Iwu

8 Eduard Spertsyan

10 Lucas Zelarrayan

17 Grant-Leon Mamedova

20 Artak Dashyan

21 Nayair Tiknizyan

14 Norberto Briasco



#Türkiye
#Ermenistan
#EURO 2024 Elemeleri
#D Grubu
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