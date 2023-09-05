Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Türkiye, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşse de dakika 34’ü gösterdiğinde Orkun Kökçü ve 64'te Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı, Ay Yıldızlı ekip 2-1 kazandı ve elemelere 3 puanla başladı. EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftası, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak. Peki EURO 2024 Elemeleri bugün hangi maçı var? İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maç programı.