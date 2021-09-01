Türkiye- Karadağ maçı kaç kaç bitti? Türkiye Karadağ canlı maç skoru

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor. Türkiye Karadağ maçı sona erdi. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı grup mücadelesi, bu akşam Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalarak, sahadan 1 puanla ayrıldı.

İşte Türkiye Karadağ maçından dakikalar...

7.dakikada savunmanın arkasına Burak Yılmaz sarktı ancak Savic'i geçemedi

GOLLL! 9.dakikada A Milli Takım, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda topu alan Cengiz rakip ceza sahasına kadar topu sürdü, içeri girmeden müthiş vurdu ve golü attı. 1-0

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İKİNCİ GOL KAÇTI! 15.dakika ceza sahası içine Hakan Çalhanoğlu ortasını yaptı, savunmadan seken topa Kaan Ayhan vurdu şutu yan direğe çarpıp çıktı

NET POZİSYON! 26.dakikada sağ kanattan Cengiz geldi penaltı noktası civarına pasını verdi, Burak Yılmaz uygun durumda şutunu çekti ama top üstten auta gitti

29.dakikada sol çaprazda topu kontrol eden Burak bekletmeden vurdu şutu savunmadan sekip dışarı gitti

GOLLL! 30.dakikada hızlı gelişen A Milli Takım atağında sağ kanattan çizgiye inen Cengiz yerden ortaladı kale sahasında Yusuf Yazıcı dokundu ve golü attı. 2-0

34.dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girmeden vurdu şutu kalecide kaldı

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SARI KART! 37.dakikada orta alanda rakibinden topu kapmak isterken faul yapan Cengiz Ünder, hakemden sarı kart gördü

38.dakikada uygun durumda Djurdjevic plase bir vuruş yaptı top az farkla auta gitti

GOL! 40.dakikada Karadağ hızlı geldi. Savunmanın arkasına sarkan Marusic kaleci plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

43.dakikada sağ kanattan Karadağ köşe vuruşu kazandı, ceza sahasına gelen topa Haksabanovic vurmak istedi ama top auta gitti

İlk yarıyı A Milli Takım 2-1 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı

SARI KART! 47.dakikada Hakan Çalhanoğlu itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

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49.dakikada sol kanattan Mert geldi kale sahasına ortaladı ancak top doğrudan auta gitti

52.dakikada sağ kanattan Zeki geldi yerden çıkardı Yusuf gelişine vurmak istedi ama top kaleyi bulmadı

58.dakikada sağ kanattan Cengiz geldi rakibini geçip yerden pasını verdi Kaan bekletmeden vurdu şutu savunmadan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Milli Takım'da Yusuf Yazıcı oyundan çıktı, yerine Orkun Kökçü oyuna dahil oldu

69.dakikada Karadağ takımından Raickovic ceza sahası dışından vurdu şutu dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Milli Takım'da Kenan Karaman oyundan çıktı, yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu

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77.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandık. Burak Yılmaz plase bir vuruş yaptı kaleci Mijatovic topu kontrol etti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 82.dakikada Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu oyundan çıktı yerlerine Alpaslan Öztürk ve Enes Ünal girdi

85.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında Osmaic kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti

90.dakikada sol kanattan Kerem geldi kale sahasına ortaladı topa Burak Yılmaz hamle yaptı ancak topa dokunamadı. Pozisyonun devamında Burak ve kaleci Mijatovic çarpıştı.

SARI KART! 90+2.dakikada kaptan Burak Yılmaz hakemden sarı kart gördü

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NET FIRSAT! 90+4.dakikada Kerem'in pasında Burak Yılmaz uygun durumda kayarak vurdu şutu az farkla auta gitti

GOL! Karadağ son anlarda kazanılan serbest vuruşta top filelere gönderdi. Radunovic çok sert vurdu köşeden golü attı. 2-2