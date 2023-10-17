|
Özgün

Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu Kura çekimi gerçekleşti

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 17 Ekim 2023 tarihinde TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda, 68 takım arasından 32 takım, 3. Eleme Turu'nu geçecek. 3. Eleme Turu maçları, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleşmeleri.

17:31 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 3 tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 3 tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü eleme turu kura çekimi İstanbul’da yapıldı.
’den 10, Trendyol 1’inci Lig’den 11, TFF 2’inci Lig’den 10, TFF 3’üncü Lig’den 12 ve 2’inci eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü eleme turu maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu
karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda 3’üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

  1. MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor
  2. Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor
  3. Boluspor-Karaman FK
  4. Adanaspor-Hacettepe 1945 SK
  5. GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
  6. Gaziantep FK-Efeler 09 Spor
  7. Ümraniyespor-Orduspor 1967
  8. Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu
  9. Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK
  10. Somaspor-Talasgücü Belediyespor
  11. Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor
  12. İstanbulspor-Kepezspor
  13. Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor
  14. Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor
  15. Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor
  16. Menemen FK-Nevşehir Belediyespor
  17. Etimesgut Belediyespor-Bigaspor
  18. Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK
  19. Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
  20. Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor
  21. Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK
  22. Manisa FK-Pazarspor
  23. İnegölspor-Belediye Derincespor
  24. EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor
  25. Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
  26. Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor
  27. Atakaş Hatayspor-Sarıyer
  28. Altay-Aliağa Futbol
  29. Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor
  30. Erzurumspor FK-Diyarbekirspor
  31. Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor
  32. Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor
  33. TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor
  34. Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK

#Türkiye Kupası
#Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu
#Trendyol Süper Lig
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu