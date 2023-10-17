EURO 2024 Elemeleri G Grubu 7. haftasında Sırbistan evinde Karadağ’ı konuk ediyor. Gruplarda 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Karadağ 8 puanla 3. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puanla 2. sırada. 4. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan 3 maçta Sırbistan 3 galibiyet elde etti. Karadağ grupta çıkma adına kritik olan bu maçta 3 puan alarak avantaj elde etmeye çalışacak. Peki, Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.