İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere, EURO 2024 Elemeleri C Grubu 6. haftasında evinde İtalya ile karşılaşacak. Oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet alana İngiltere kritik maçta hata yapmayarak 3 puan alma peşinde olacak. İtalya ise lider İngiltere’yi mağlup ederek avantaj elde etmeye çalışacak. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilenler.
İNGİLTERE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İNGİLTERE - İTALYA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
İNGİLTERE
1 Sam Johnstone
2 Trent Alexander-Arnold
3 Levi Colwill
5 Lewis Dunk
6 Fikayo Tomori
4 Conor Gallagher
7 Jack Grealish
8 Jordan Henderson
10 James Maddison
9 Ollie Watkins
11 Jarrod Bowen
İTALYA
1 Gianluigi Donnarumma
3 Federico Dimarco
13 Matteo Darmian
14 Gianluca Mancini
23 Alessandro Bastoni
5 Manuel Locatelli
8 Giacomo Bonaventura
11 Domenico Berardi
18 Nicolo Barella
7 Moise Kean
10 Giacomo Raspadori