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İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri C Grubu 6. haftasında İngiltere evinde İtalya’yı konuk ediyor. Wembley Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Grupta 13 puanla lider konumda bulunan İngiltere’nin 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. 10 puanla 2. sırada yer alan İtalya’nın ise 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. 16. randevuya çıkacak iki takım arasında oynanan maçlarda İtalya’nın 6 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda 3 kez İngiltere galip gelirken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:12 . 17/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere, EURO 2024 Elemeleri C Grubu 6. haftasında evinde İtalya ile karşılaşacak. Oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet alana İngiltere kritik maçta hata yapmayarak 3 puan alma peşinde olacak. İtalya ise lider İngiltere’yi mağlup ederek avantaj elde etmeye çalışacak. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilenler.

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2024 Elemeleri C Grubu 6. haftası İngiltere - İtalya maçı bu akşam saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

İNGİLTERE - İTALYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

İNGİLTERE

1 Sam Johnstone

2 Trent Alexander-Arnold

3 Levi Colwill

5 Lewis Dunk

6 Fikayo Tomori

4 Conor Gallagher

7 Jack Grealish

8 Jordan Henderson

10 James Maddison

9 Ollie Watkins

11 Jarrod Bowen

İTALYA

1 Gianluigi Donnarumma

3 Federico Dimarco

13 Matteo Darmian

14 Gianluca Mancini

23 Alessandro Bastoni

5 Manuel Locatelli

8 Giacomo Bonaventura

11 Domenico Berardi

18 Nicolo Barella

7 Moise Kean

10 Giacomo Raspadori

İNGİLTERE - İTALYA CANLI SKOR

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI




#İngiltere
#İtalya
#EURO 2024 Elemeleri
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