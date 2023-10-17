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Belçika - İsveç maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. haftasında Belçika evinde İsveç’i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sıralarda maçın oynandığı Brüksel kentindeki Sainctelette Meydanı'nda olaylar meydana geldi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede silahlı saldırı gerçekleştirildi ve 2 İsveç vatandaşı hayatını kaybetti. Belçika Ulusal Kriz Merkezi ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo'dan yaşanan saldırı ile ilgili açıklamalar geldi. Peki, Belçika - İsveç maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

09:29 . 17/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Belçika - İsveç maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Belçika - İsveç maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Belçika ve İsveç EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. haftasında Kral Baudouin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç 36. dakikasından sonra stada yakın bir yerde silahlı çatışmalar meydana geldi. İki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklama sonrasında maçın ikinci yarısı oynanmadı. Peki, Belçika - İsveç maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

BELÇİKA - İSVEÇ MAÇI NEDEN ERTELENDI, NE ZAMAN OYNANACAK?

Belçika-İsveç karşılaşması, maçın oynandığı Brüksel kentindeki Sainctelette Meydanı'nda gerçekleşen ve iki İsveç vatandaşının ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı nedeniyle tatil edildi.

Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu'ndaki Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmedi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın "terör saldırısı olasılığı" gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.

İsveç'in 15. dakikada Gyökeres'in golüyle öne geçtiği mücadelede, Belçika 31. dakikada Lukaku'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.

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#Belçika
#İsveç
#EURO 2024 Elemeleri
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