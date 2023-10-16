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İspanya, Norveç deplasmanında tek golle galibiyete ulaştı: 1-0 | ÖZET

EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında İspanya deplasmanda Norveç’e konuk oldu. Dakika 49’da Gavi’nin attığı golle İspanya maçtan 1-0 galip ayrıldı. Alınan bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan İspanya 5. galibiyetini elde etti. Norveç ise 3. mağlubiyetini alarak 10 puanla 3. sırada yer aldı. Norveç - İspanya maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri grupların güncel puan durumlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:54 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Norveç 0-1 İspanya Maç Özeti

Norveç 0-1 İspanya Maç Özeti

EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında Norveç evinde İspanya ile karşılaştı. Maç İspanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü dakika 49’da Gavi’den geldi. Norveç - İspanya maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri toplu sonuçları haberimizde.

NORVEÇ - İSPANYA MAÇ ÖZETİ

Norveç - İspanya maç özetini izlemek için

NORVEÇ - İSPANYA MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI



#Norveç
#İspanya
#EURO 2024 Elemeleri
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