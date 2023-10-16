Norveç 0-1 İspanya Maç Özeti
EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında Norveç evinde İspanya ile karşılaştı. Maç İspanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü dakika 49’da Gavi’den geldi. Norveç - İspanya maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri toplu sonuçları haberimizde.
NORVEÇ - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
NORVEÇ - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
NORVEÇ - İSPANYA MAÇ SONUCU
NORVEÇ - İSPANYA MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR
EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
#Norveç
#İspanya
#EURO 2024 Elemeleri
2 saat önce