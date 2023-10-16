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2024 Avrupa Şampiyonası’na gidecek takımlar hangileri?

EURO 2024 Elemeleri gruplarda 7. hafta maçları devam ediyor. D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı dün akşam Letonya’yı 4-0 yenerek Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi. Bugün ve yarın oynanacak maçların ardından diğer gruplarda da Almanya bileti alacak bazı takımlar belli olacak. Peki, hangi takımlar EURO 2024’e gidecek? Elemelerde gruplarda son durum ne? İşte soruların yanıtları ve güncel puan durumları.

10:23 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
2024 Avrupa Şampiyonasına gidecek takımlar

2024 Avrupa Şampiyonasına gidecek takımlar

EURO 2024 Elemeleri grup maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam D, A, E ve I Gruplarında toplamda 8 maç oynandı. A Milli Takım Letonya’yı 4-0 mağlup etti ve EURO 2024’e gitmeye hak kazandı. A Milli Takım ile birlikte Almanya’ya gitmesi kesinleşen takımlarda belli oldu. Peki, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gidecek takımlar hangileri? İşte detaylar.

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDECEK TAKIMLAR HANGİLERİ?

> TÜRKİYE

> İSPANYA

> İSKOÇYA

> FRANSA

> BELÇİKA

> SLOVENYA

> DANİMARKA

> PORTEKİZ

EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI




#EURO 2024
#Almanya
#Türkiye
#Avrupa Şampiyonası
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