2024 Avrupa Şampiyonasına gidecek takımlar
EURO 2024 Elemeleri grup maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam D, A, E ve I Gruplarında toplamda 8 maç oynandı. A Milli Takım Letonya’yı 4-0 mağlup etti ve EURO 2024’e gitmeye hak kazandı. A Milli Takım ile birlikte Almanya’ya gitmesi kesinleşen takımlarda belli oldu. Peki, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gidecek takımlar hangileri? İşte detaylar.
2024 AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDECEK TAKIMLAR HANGİLERİ?
> İSPANYA
> İSKOÇYA
> FRANSA
> BELÇİKA
> SLOVENYA
> DANİMARKA
> PORTEKİZ