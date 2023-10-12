Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı Ermenistan’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. A Milli takım maç boyunca bir çok net pozisyon yakaladı fakat değerlendiremedi. Beraberliği getiren golü sonradan oyuna giren genç yıldız Bertuğ Yıldırım kaydetti. Bu sonuçla beraber A Milli futbol takımı puanını 10’a çıkararak liderliğini korudu. Ermenistan ise 7 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Türkiye - Ermenistan maç özetini izlemek ve Euro 2024 D Grubu puan durumu haberimizde.