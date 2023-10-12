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A Milliler Montella ile ilk galibiyetini aldı: Hırvatistan 0-1 Türkiye | ÖZET

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. haftasında deplasmanda Hırvanistan'a konuk oldu. A Milliler dakika 30'da Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Vincenzo Montella yönetiminde ilk galibiyetini alan A Milli Takım D Grubunda 4. galibiyetini alarak 13 puanla 1. sırada yer aldı. Hırvatistan ise ilk mağlubiyetini alarak 10 puanla 2. sırada yer aldı. Hırvatistan - Türkiye maç özeti ve EURO 2024 Elemeleri grupların güncel puan durumları haberimizde.

23:41 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hırvatistan - Türkiye Maç Özeti

Hırvatistan - Türkiye Maç Özeti

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. haftasında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Hırvatistan ile karşılaştı. Maç A Milli Takım'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 30'da Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Golün asisti ise Salih Özcan'dan geldi. A Milliler aldığı bu altın değerindeki 3 puanla grupta 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Hırvatistan ise 10 puanla 2. sırada yer aldı. Hırvatistan - Türkiye maç özetini izlemek ve EURO 2024 Elemeleri gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Hırvatistan - Türkiye maç özetini izlemek için

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ GECENİN TOPLU SONUÇLARI

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.

13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

54. dakikada sol kanattan Kerem’in pasında Barış Alper’in penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.62. dakikada Kerem’in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can’ın kafa vuruşu kaleci Livakovic’te kaldı.

81. dakikada sağ kanattan Majer’in ortasında Petkovic’in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

90. dakikada hakem Anthony Taylor, ceza sahası içinde Hakan’ın eline top çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.


#Hırvatistan
#Türkiye
#EURO 2024 Elemeleri
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A Milliler Montella ile ilk galibiyetini aldı: Hırvatistan 0-1 Türkiye | ÖZET