Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri C Grubu 6. haftasında İngiltere evinde İtalya’yı konuk ediyor. Wembley Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Grupta 13 puanla lider konumda bulunan İngiltere’nin 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. 10 puanla 2. sırada yer alan İtalya’nın ise 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. 16. randevuya çıkacak iki takım arasında oynanan maçlarda İtalya’nın 6 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda 3 kez İngiltere galip gelirken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.