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Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri G Grubu 7. haftasında Sırbistan evinde Karadağ’ı konuk ediyor. Gruplarda 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Karadağ 8 puanla 3. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puanla 2. sırada. 4. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan 3 maçta Sırbistan 3 galibiyet elde etti. Karadağ grupta çıkma adına kritik olan bu maçta 3 puan alarak avantaj elde etmeye çalışacak. Peki, Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:38 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sırbistan ve Karadağ EURO 2024 Elemeleri G Grubu 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen Karadağ mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. 1 maç eksiği bulunan ve 8 puanla 3. sırada yer alan Karadağ maçtan galibiyetle dönmesi halinde 11 puanla 2. sırada yer alacak. Peki, Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2024 Elemeleri G Grubu 7. haftası Sırbistan - Karadağ maçı
bu akşam saat 21.45
’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

SIRBİSTAN - KARADAĞ CANLI SKOR

SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SIRBİSTAN

23 Vanja Savic

2 Starhinja Pavlovic

4 Nikola Milenkovic

13 Aleksa Terzic

16 Strahinja Erakovic

6 Nemanja Gudelj

8 Mijat Gacinovic

14 Andrija Zivkovic

20 Sergej Milinkovic-Savic

22 Sasa Lukic

9 Aleksandar Mitrovic

KARADAĞ

1 Milan Mijatovic

2 Andrija Vukcevic

5 Igor Vujacic

15 Stefan Savic

22 Nikola Sipcic

8 Marko Jankovic

19 Marko Bakic

20 Stefan Loncar

23 Adam Marusic

11 Nikola Krstovic

21 Uros Djurdjevic

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

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#Sırbistan
#Karadağ
#EURO 2024 Elemeleri
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