Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Sırbistan ve Karadağ EURO 2024 Elemeleri G Grubu 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen Karadağ mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. 1 maç eksiği bulunan ve 8 puanla 3. sırada yer alan Karadağ maçtan galibiyetle dönmesi halinde 11 puanla 2. sırada yer alacak. Peki, Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
SIRBİSTAN - KARADAĞ CANLI SKOR
SIRBİSTAN - KARADAĞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SIRBİSTAN
23 Vanja Savic
2 Starhinja Pavlovic
4 Nikola Milenkovic
13 Aleksa Terzic
16 Strahinja Erakovic
6 Nemanja Gudelj
8 Mijat Gacinovic
14 Andrija Zivkovic
20 Sergej Milinkovic-Savic
22 Sasa Lukic
9 Aleksandar Mitrovic
KARADAĞ
1 Milan Mijatovic
2 Andrija Vukcevic
5 Igor Vujacic
15 Stefan Savic
22 Nikola Sipcic
8 Marko Jankovic
19 Marko Bakic
20 Stefan Loncar
23 Adam Marusic
11 Nikola Krstovic
21 Uros Djurdjevic