Türkiye- Letonya
Ay yıldızlı temsilcimizin Hırvatistan galibiyetinin ardından gözler Letonya ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Puan sıralamasında zirveyi tekrar kazanan Türkiye, maç fazlasıyla Hırvatistan’ın 3 puan önünde bulunuyor. Letonya karşısında alınacak galibiyetle puan sıralamasında yerini korumak isteyen A Milli Takım, Montella yönetiminde Letonya maçını düşünmeye şimdiden başladı.
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Elemeleri’nde Letonya ile karşı karşıya gelecek. D Grubu’nda oynanacak müsabaka 15 Ekim Pazar günü saat 21.45’de başlayacak.
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NEREDE?
Türkiye ve Letonya arasında oynanacak mücaledenin daha önce Adana’da olacağı duyurulmuştu. Ancak karşılaşma Konya’ya alındı. Letonya’yı konuk edeceğimiz karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.
TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Letonya mücadelesi 15 Ekim Pazar günü saat 21.45’de TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.