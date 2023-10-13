EURO 2024 grup mücadelesi için geri sayım başladı. Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak, nerede yapılacak? Eleme maçları ne zaman? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine ilişkin detaylar...