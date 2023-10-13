EURO 2024
EURO 2024 için eleme grubunda yer alan milli takımlar, gruplarından çıkmaları halinde UEFA'nın belirlediği takvimde Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılım sağlayabilecek. Turnuvada Toplamda 24 ülke mücadele verecek. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak?
EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eleme grubundan çıkan takımlar için grup kuraları, 2 Aralık 2023 tarihinde çekilecek. İlk maçlar 14 Haziran 2024 tarihinde oynanacak. Eleme maçları ise 29 Haziran ila 14 Temmuz arasında gerçekleşecek.
EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Final maçı ise 14 Temmuz'da oynanacak.
EURO 2024 MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
TURNUVAYA KAÇ TAKIM KATILACAK?
24 katılımcı takımdan 20’si Mart ve Kasım 2023 tarihleri arasında oynanacak maçlarda çeşitli eleme gruplarındaki başarılarına göre Avrupa Şampiyonası’ndaki yerlerini alacak.
Diğer üç takım 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasında elemelere katılacak.
Almanya’daki final turnuvası için grup kuraları 2 Aralık 2023’te Hamburg’daki Elbphilarmonie’de çekilecek.