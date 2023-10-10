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Spor

İşte EURO 2032 için belirlenen stadyumlarımız

Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçların oynanacağı aday şehirleri ve stadyumları belirledi.

14:25 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Adaylar arasında Papara Park ve Olimpiyat Stadyumu yer alıyor.

Adaylar arasında Papara Park ve Olimpiyat Stadyumu yer alıyor.

EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye, tarihinde ilk kez bu orgnizasyona ev sahipliği yapacak. EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.


Türkiye'den 5 şehir

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları yapacakları toplantıların ardından maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehri belirleyecek. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak.


Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. EURO 2032'nin açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı ise yapılacak görüşmelerin sonrasında belli olacak.


TFF'nin belirlediği aday şehirler ve 10 stadyum şu şekilde:

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Rams Park

Ülker Stadyumu

Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Konya Büyükşehir Stadyumu

Bursa Büyükşehir Stadyumu

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi

Antalya Corendon Airlines Park

Eskişehir Atatürk Stadyumu

Gaziantep Kalyon Stadyumu



#EURO 2032
#Türkiye
#AVrupa Futbol Şampiyonası
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