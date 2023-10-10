İşte EURO 2032 için belirlenen stadyumlarımız

Adaylar arasında Papara Park ve Olimpiyat Stadyumu yer alıyor.
EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye, tarihinde ilk kez bu orgnizasyona ev sahipliği yapacak. EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.
İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları yapacakları toplantıların ardından maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehri belirleyecek. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak.
Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. EURO 2032'nin açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı ise yapılacak görüşmelerin sonrasında belli olacak.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Rams Park
Ülker Stadyumu
Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu
Konya Büyükşehir Stadyumu
Bursa Büyükşehir Stadyumu
Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi
Antalya Corendon Airlines Park
Eskişehir Atatürk Stadyumu
Gaziantep Kalyon Stadyumu