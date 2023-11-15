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Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen Milli takım, 16 puanla lider konumda bulunuyor. Ay yıldızlılar Galler maçından galibiyet alarak gruptan lider olarak çıkmaya çalışacak. D Grubunda Galler ise 10 puanla 2. sırada yer alıyor. 18 Kasım Cumartesi günü Ermenistan ile karşılaşacak Galler, galibiyet alması halinde gruptan çıkma umudunu son maça bırakacak. Peki, Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:08 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:08 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. haftasında deplasmanda Galler’e konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. haftasında deplasmanda Galler’e konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı,
D Grubu 8. haftasında deplasmanda Galler’e konuk olacak. Galler ile 9. kez karşı karşıya gelecek olan Milli takım bu maçlardan 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Kalan tek maç ise beraberlikle sonuçlandı. Grupta maç fazlasıyla 16 puanla 1. sırada yer alan A Milli Takım, Almanya biletini almaya hak kazandı. Milliler oynayacağı son maç ile gruptan lider olarak çıkmaya çalışacak. Peki, Milli takım maçı ne zaman? Galler-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu Galler-Türkiye maçı
21 Kasım Salı saat 22.45
’te başlayacak. Karşılaşma
TRT 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALLER-TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALLER

12 Danny Ward

4 Ben Davies

5 Chris Mepham

6 Joe Rodon

15 Ethan Ampadu

3 Neco Williams

8 Harry Wilson

14 Connor Roberts

17 Jordan James

7 David Brooks

13 Kieffer Moore

TÜRKİYE

23 Uğurcan Çakır

3 Samet Akaydin

4 Cenk Özkaçar

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

10 Hakan Çalhanoğlu

16 İsmail Yüksek

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

11 Barış Alper Yılmaz

21 Yunus Akgün

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI








#Türkiye
#Galler
#Euro 2024 Elemeleri
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