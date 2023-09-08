Türkiye'nin çeşitli bölgeleri, aktif fay hatlarına sahiptir. Bu fay hatları boyunca enerji birikir ve zaman zaman depremlere yol açar. Fay hatlarından uzakta olan iller depreme en dayanıklı illerdir. Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet fay hattı bulunmaktadır. Peki, Türkiye'nin depreme en dayanıklı illeri hangisi? İşte sorunun cevabı.

TÜRKİYE'NİN DEPREME EN DAYANIKLI İLLERİ HANGİSİ?

Türkiye’de deprem riski az olan yerler arasında; Giresun, Sinop, Ankara, Kırklareli, Rize, Artvin, Edirne, Adana, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya bulunmaktadır. Deprem riski düşük yerlerin, diğer yerlere göre daha güvende olduğu söylenebilmektedir. Ancak Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği kabul edilerek, Türkiye deprem riski az olan yerlerde yaşayan kişilerin de depreme yönelik tedbir almalarında fayda bulunmaktadır.

FAY HATTI NEDİR, NE İŞE YARAR?

İki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünmesi sonrası zıt yönlerde hareket etmeleri ile meydana gelen yapılara fay ya da kırık denir. Bu kırıkların uzunlukları boyunca tabakalar iki ayrı blok şeklinde yer değiştirmektedir. Buradaki kırık terimi ile çatlak farklı şeylerdir.

Bir diğer tanımla, yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketlerinden meydana gelen gerilme ve sıkışmalar, bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji birikimi yapar. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar ve hareket meydana getirir. Bu hareketli kısımlara fay, fayın bulunduğu yerlere fay hattı denir.

TÜRKİYE’DE EN TEHLİKELİ FAY HATTI NEREDE?

Türkiye'de yer alan en aktif ve tehlikeli fay hattı Batı Anadolu Fay Hattı'dır.

DEPREMDE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.







