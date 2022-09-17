Türkiye’nin en büyük savaş gemisi için geri sayım: TCG Anadolu özellikleri ve son durum

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen geminin geldiği son aşamanın görüntülenmesi ve gelinen noktaya ilişkin bilgi verilmesi amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

‘’DÜNYADA SADECE 12 ÜLKEDE VAR’’

Gemide incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te başlanılan projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, gemide yerlilik oranının yüzde 70 civarında olduğunu söyledi.

Çok geniş bir alt yükleyici zinciriyle çalışıldığını dile getiren Demir, "131 tane alt yüklenici var. Bu, ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak ve dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak." dedi.

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"Dünyada ilk olacak SİHA gemisine dönüştürme çalışmaları başladı" ifadelerini kullanan İsmail Demir, bu geminin, donanmanın gücüne güç katarken NATO ittifakının da bir parçası olacağını ve onun da gücüne güç katacağını bildirdi.

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ

> 231 metre uzunluk

> 32 metre genişlik

> Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olacak.

> Gemi tam yük deplasmanında en az 20,5 knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak.

> Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olacak.

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> Üzerinde bir güç aktarma sistemi ve hava platformu olacak.

> Helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek.

> Gemi içinde bulunan havuzda çeşitli zırhlı araçlar ve tanklar yer alacak.

> 94 araç taşıyabilecek, 10 helikopter konuşlanabilecek.

> Öte yandan verilen bilgiye göre, geminin içindeki su alabilen havuza; her biri 1 adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi (mekanize çıkarma gemisi) girebilecek.

> Araç güvertelerinde; 13 adet tank, 27 adet zırhlı amfibi hücum aracı-ZAHA, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı-ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplamda 94 adet araç taşıyabilecek.

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> Uçuş güvertesinde toplam 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılabilecek, konfigürasyona göre bu sayı 100'e kadar çıkabilecek.

> Gemi, 1.223 personel taşıma kapasitesine sahip olacak.

> Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 adet ameliyathane olacak.