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Türkiye’nin en büyük savaş gemisi için geri sayım: TCG Anadolu özellikleri ve son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde son testler gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçen TCG Anadolu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ne zaman teslim edileceği merak ediliyor. Peki TCG Anadolu’da son durum ne? Özellikleri neler? Envantere ne zaman girecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin en büyük savaş gemisi için geri sayım: TCG Anadolu özellikleri ve son durum
TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen geminin geldiği son aşamanın görüntülenmesi ve gelinen noktaya ilişkin bilgi verilmesi amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

‘’DÜNYADA SADECE 12 ÜLKEDE VAR’’

Gemide incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te başlanılan projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, gemide yerlilik oranının yüzde 70 civarında olduğunu söyledi.

Çok geniş bir alt yükleyici zinciriyle çalışıldığını dile getiren Demir, "131 tane alt yüklenici var. Bu, ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak ve dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak." dedi.

"Dünyada ilk olacak SİHA gemisine dönüştürme çalışmaları başladı" ifadelerini kullanan İsmail Demir, bu geminin, donanmanın gücüne güç katarken NATO ittifakının da bir parçası olacağını ve onun da gücüne güç katacağını bildirdi.

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ

> 231 metre uzunluk

> 32 metre genişlik

> Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olacak.

> Gemi tam yük deplasmanında en az 20,5 knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak.

> Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olacak.

> Üzerinde bir güç aktarma sistemi ve hava platformu olacak.

> Helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek.

> Gemi içinde bulunan havuzda çeşitli zırhlı araçlar ve tanklar yer alacak.

> 94 araç taşıyabilecek, 10 helikopter konuşlanabilecek.

> Öte yandan verilen bilgiye göre, geminin içindeki su alabilen havuza; her biri 1 adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi (mekanize çıkarma gemisi) girebilecek.

> Araç güvertelerinde; 13 adet tank, 27 adet zırhlı amfibi hücum aracı-ZAHA, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı-ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplamda 94 adet araç taşıyabilecek.

> Uçuş güvertesinde toplam 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılabilecek, konfigürasyona göre bu sayı 100'e kadar çıkabilecek.

> Gemi, 1.223 personel taşıma kapasitesine sahip olacak.

> Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 adet ameliyathane olacak.

Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak
FOTOĞRAF 12
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Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağının çekildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve 2022 yılının Aralık ayında hizmete girmesi planlanan 232 metre boyu ve 27.000 ton deplasmanı ile Deniz Kuvvetlerimizin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi.
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Şanlı bayrağımızın çekilmesiyle birlikte LHD ANADOLU, 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştirecek ve Liman Kabul Testleri başlayacak. Şimdiden ülkemize, asil milletimize ve Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun\" ifadeleri yer aldı.
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Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağının çekildiği anlara ilişkin görüntüler göğüsleri kabarttı.
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TCG Anadolu özellikleri neler?

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir.
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Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi düşünülmektedir.
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Gemi boyu ve genişliği: 232x32 m
Azami yükseklik: 58 m
Maksimum sürat: 21 knots
Hareket siası: 9.000 mil
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Ağır yük garajı: 1.410 m²
Hafif yük garajı: 1.880 m²
Gemi havuzu: 1.165 m²
Hangar: 900 m²
Uçuş güvertesi: 5.440 m²
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Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı
Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 Atak
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Ayrıca: 8 adet nakliye, 2 adet Seahawk helikopter
İnsansız hava aracı kapasitesi: 10 adet TB-3 ve diğer sürümler
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Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir.
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Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak.
Mavi vatan için gurur günü: TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak
Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi. TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle Türkiye'nin ilk helikopterli çıkartma gemisi olacak.


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