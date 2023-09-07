Türkiye, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan’ı ağırlıyor. Kritik maçta A Milli takım galibiyet için sahaya çıkıyor. Milliler grupta maç fazlasıyla 9 puanla lider konumda bulunuyor. Peki, Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma saat 21.45 ’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

3 Merih Demiral

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

6 Orkun Kökçü

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Barış Alper Yılmaz

17 Cengiz Ünder

ERMENİSTAN

1 Ognjen Cancarevic

3 Varazdat Haroyan

4 Georgi Harutyunyan

5 Styopa Mkrtchyan

6 Uguchukwu Iwu

8 Eduard Spertsyan

10 Lucas Zelarrayan

17 Grant-Leon Mamedova

20 Artak Dashyan

21 Nayair Tiknizyan

14 Norberto Briasco

4. randevu

Türkiye ile Ermenistan bugüne kadar tarihlerinde 3 kez rakip oldu. Söz konusu 3 mücadeleyi de milliler kazandı. Grubun ilk maçında ay-yıldızlılar, deplasmanda Ermenistan’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Milli takım bu müsabakalarda 6 gol sevinci yaşarken, kalesinde 1 gol gördü.

Millilerin 617. maçı

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan mücadelesiyle tarihindeki 617. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 337’si resmi, 279’u özel olmak üzere toplamda 616 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 239 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 839 gol kaydederken, kalesinde ise 880 gole engel olamadı.

Stefan Kuntz ile 19. karşılaşma

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 18 karşılaşmaya çıktı. Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, geride kalan 17 maçta rakip fileleri 43 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

Yeni Eskişehir Stadyumu’nda 5. milli müsabaka

A Milli Futbol Takımı, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda bugüne kadar 4 kez oynadı. Milli takım, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar bu statta 2 kez Moldova, 1’er kez de Hırvatistan ve İzlanda ile mücadele etti. A Milli Takım, Eskişehir’de yeni statta ilk kez 27 Mart 2017 tarihinde Moldova ile karşılaştı ve 3-1 galip ayrıldı. Milliler, 25 Mart 2019 tarihinde bu statta oynadığı son müsabakada da yine Moldova’yı ağırladı ve 4-0 yendi.

Daniele Orsato yönetecek

Türkiye ile Ermenistan arasındaki oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato’nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak. VAR’da Paolo Valeri, AVAR’da da Aleandro Di Paolo görev alacak.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda bulunan Kazımcan Karataş, Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım, Teknik Direktör Stefan Kuntz’un görev vermesi halinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)



