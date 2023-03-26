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EURO 2024 Elemeleri maç programı fikstür

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Türkiye, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşse de dakika 34’ü gösterdiğinde Orkun Kökçü ve 64'te Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı, Ay Yıldızlı ekip 2-1 kazandı ve elemelere 3 puanla başladı. EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftası, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak. Peki EURO 2024 Elemeleri bugün hangi maçı var? İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maç programı.

10:13 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftası, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak. İşte EURO 2023 Elemeleri bugün ve yarınki maç programı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ikinci haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak
. Elemelerde ikinci hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

EURO 2024 Elemeleri bugünkü maç programı

C Grubu
  • 19.00 İngiltere-Ukrayna
  • 21.45 Malta-İtalya
H Grubu
  1. 16.00 Kazakistan-Danimarka
  2. 19.00 Slovenya-San Marino
  3. 21.45 Kuzey İrlanda-Finlandiya
J Grubu
  • 19.00 Liechtenstein-İzlanda
  • 21.45 Slovakya-Bosna Hersek

21.45 Lüksemburg-Portekiz

EURO 2024 Elemeleri 27 Mart Pazartesi maç programı

B Grubu
  1. 21.45 İrlanda-Fransa
  2. 21.45 Hollanda-Cebelitarık
E Grubu
  • 21.45 Moldova-Çekya
  • 21.45 Polonya-Arnavutluk
F Grubu
  1. 21.45 İsveç-Azerbaycan
  2. 21.45 Avusturya-Estonya
G Grubu
  • 21.45 Karadağ-Sırbistan
  • 21.45 Macaristan-Bulgaristan

EURO 2024 Elemeleri 28 Mart Salı maç programı

A Grubu
  1. 19.00 Gürcistan-Norveç
  2. 21.45 İskoçya-İspanya
D Grubu
  • 21.45 Türkiye-Hırvatistan
  • 21.45 Galler-Letonya
I Grubu
  1. 21.45 İsviçre-İsrail
  2. 21.45 Romanya-Belarus
  3. 21.45 Kosova-Andorra

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024 Elemeleri) güncel puan durumu


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