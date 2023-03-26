A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanında 2-1 mağlup etti ve elemelere 3 puanla başladı. Süper Lig ve Milli Takım dışında UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 olmak üzere dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Mart 2023 Pazar tarihli maç programı