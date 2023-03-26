2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maç programı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftası, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak. İşte EURO 2023 Elemeleri bugün ve yarınki maç programı.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ikinci haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak
. Elemelerde ikinci hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
EURO 2024 Elemeleri bugünkü maç programı
EURO 2024 Elemeleri bugünkü maç programı
C Grubu
- 19.00 İngiltere-Ukrayna
- 21.45 Malta-İtalya
H Grubu
- 16.00 Kazakistan-Danimarka
- 19.00 Slovenya-San Marino
- 21.45 Kuzey İrlanda-Finlandiya
J Grubu
- 19.00 Liechtenstein-İzlanda
- 21.45 Slovakya-Bosna Hersek
21.45 Lüksemburg-Portekiz
EURO 2024 Elemeleri 27 Mart Pazartesi maç programı
EURO 2024 Elemeleri 27 Mart Pazartesi maç programı
B Grubu
- 21.45 İrlanda-Fransa
- 21.45 Hollanda-Cebelitarık
E Grubu
- 21.45 Moldova-Çekya
- 21.45 Polonya-Arnavutluk
F Grubu
- 21.45 İsveç-Azerbaycan
- 21.45 Avusturya-Estonya
G Grubu
- 21.45 Karadağ-Sırbistan
- 21.45 Macaristan-Bulgaristan
EURO 2024 Elemeleri 28 Mart Salı maç programı
EURO 2024 Elemeleri 28 Mart Salı maç programı
A Grubu
- 19.00 Gürcistan-Norveç
- 21.45 İskoçya-İspanya
D Grubu
- 21.45 Türkiye-Hırvatistan
- 21.45 Galler-Letonya
I Grubu
- 21.45 İsviçre-İsrail
- 21.45 Romanya-Belarus
- 21.45 Kosova-Andorra
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024 Elemeleri) güncel puan durumu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024 Elemeleri) güncel puan durumu
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1 saat önce