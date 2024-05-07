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TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

15:56 - 7/05/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 15:35 - 7/05/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
TUS
TUS

2023-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçları görüntüleyebilecek. İşte ÖSYM sonuç açıklama sistemi ile sonuç sorgulama sayfası!

TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları 2024

ÖSYM yaptığı açıklamada 2023-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

TUS Nedir?

TUS; ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan, branş seçme sınavı olarak da bilinen, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçme işine yarayan Mesleki Bilgi Sınavıdır. Adayların tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, anlama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlarda uygulama yetilerini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

TUS'a Kimler Girebilir?

TUS'a tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olan kişiler girebilir. Uzmanlık eğitimi almak isteyen kişilerin girdiği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na giriş için yaş sınırı bulunmamaktadır. Henüz okulunu bitirmemiş olan tıp öğrencilerinin de TUS'a girme hakkı vardır; fakat tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyoloji öğrencileri TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi başvurusu yapmalıdır. Klinik Tıp Bilimleri Testine tıp bölümü mezunları girmektedir


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