TUS tercih ekranı, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar tarafından kontrol ediliyor. Tercih işlemleri elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih listesi, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
TUS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih tarih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Doktor adayları, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu doğrultusunda tercihlerini OSYM AİS sayfası üzerinden, elektronik ortamda yapacaklar.
TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
TUS/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-TUS ve 2024 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.