TUS tercih ekranı, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar tarafından kontrol ediliyor. Tercih işlemleri elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih listesi, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...