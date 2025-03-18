2025 TUS sınavı ve STS tıp doktorluğu sınav tarihi sınava katılım sağlayacak doktor adaylarının gündeminde yer alıyor. 2025-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı 23 Mart Pazar günü yapılacak. Peki, TUS 1. dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 STS tıp doktorluğu giriş yerleri öğrenme ekranı
Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girdiği TUS için geri sayım başladı ve ÖSYM, sınav giriş yerlerini açıkladı.
2025 TUS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) sınav giriş belgeleri 13 Mart 2025 tarihi itibarıyla ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi sorgulatabilirsiniz.
2025 TUS SINAV TARİHİ
2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
TUS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sınavı sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.