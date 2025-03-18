Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TUS 1. dönem sınav giriş belgesi yayınlandı! 2025 STS tıp doktorluğu giriş yerleri öğrenme ekranı

TUS 1. dönem sınav giriş belgesi yayınlandı! 2025 STS tıp doktorluğu giriş yerleri öğrenme ekranı

Tuğba Güner
13:2218/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
TUS
TUS

2025 TUS sınavı ve STS tıp doktorluğu sınav tarihi sınava katılım sağlayacak doktor adaylarının gündeminde yer alıyor. 2025-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı 23 Mart Pazar günü yapılacak. Peki, TUS 1. dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 STS tıp doktorluğu giriş yerleri öğrenme ekranı

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girdiği TUS için geri sayım başladı ve ÖSYM, sınav giriş yerlerini açıkladı.

2025 TUS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) sınav giriş belgeleri 13 Mart 2025 tarihi itibarıyla ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi sorgulatabilirsiniz.

2025 TUS SINAV TARİHİ

2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

TUS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınavı sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.




#TUS
#TUS sınav yerleri
#STS
#TUS sınav giriş belgesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet bilet kampanyası hangi uçuşlara var?