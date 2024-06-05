Twitter (yeni adıyla X), platformda aktif olarak kullanılmayan kullanıcı adlarını satmayı planlıyor. Bu girişim, Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından duyuruldu ve amacı, platformdaki kullanıcı adlarını yeniden değerlendirmek ve kullanılmayan hesapları daha etkin bir şekilde yönetmek. Bu süreçte, popüler ve aranan kullanıcı adlarının yeni sahipler bulması hedefleniyor. Twitter'ın bu adımı, platformdaki kullanıcı adı sıkıntısını hafifletmeyi ve daha fazla aktif kullanıcı çekmeyi amaçlıyor.

KULLANICI ADLARININ SATILACAĞI BİR PAZAR YERİ KURULACAK

Forbes'un haberine göre, şirketin web sitesi hala "şu anda aktif olmayan kullanıcı adlarını yayınlayamayacağını" belirtse de, HandleTeam olarak bilinen bir iç grubun kullanılmayan kullanıcı adları için bir pazar yeri üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Mevcut satışlar ise sabit ücret talep eden potansiyel alıcılara e-posta yoluyla yapılan talepler yoluyla gerçekleşti.

1,3 MİLYAR TWİTTER HESABINDAN GÜNLÜK 237 MİLYON AKTİF KULLANICI

DemandSage, 2023 yılı itibariyle platformda yalnızca 1,3 milyar Twitter hesabı olduğunu ve bunların yalnızca 237,8 milyonunun günlük olarak aktif olduğunu belirtiyor. Şirketin idare politikası şu anda kullanıcıları hesaplarını aktif tutmak için en az 30 günde bir giriş yapmaya teşvik ediyor.



