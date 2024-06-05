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Twitter hesabınız varda kullanmıyorsanız dikkat! X kullanıcı adlarını dudak uçuklatan fiyata satıyor

Eski adıyla Twitter, platformda uzun süredir kullanılmayan kullanıcı adlarını satmaya başladı. Bu, bazı kullanıcılar için yeni bir fırsat sunarken, birtakım etik tartışmalara da yol açıyor. Peki Twitter'da kaç hesap var? X platformu günlük aktif kullanıcı sayısı kaç? İşte detaylar.

15:24 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:24 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
X/Twitter, aktif olmayan kullanıcı adlarını satıyor
X/Twitter, aktif olmayan kullanıcı adlarını satıyor

Twitter (yeni adıyla X), platformda aktif olarak kullanılmayan kullanıcı adlarını satmayı planlıyor. Bu girişim, Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından duyuruldu ve amacı, platformdaki kullanıcı adlarını yeniden değerlendirmek ve kullanılmayan hesapları daha etkin bir şekilde yönetmek. Bu süreçte, popüler ve aranan kullanıcı adlarının yeni sahipler bulması hedefleniyor. Twitter'ın bu adımı, platformdaki kullanıcı adı sıkıntısını hafifletmeyi ve daha fazla aktif kullanıcı çekmeyi amaçlıyor.

KULLANICI ADLARININ SATILACAĞI BİR PAZAR YERİ KURULACAK

Forbes'un haberine göre, şirketin web sitesi hala "şu anda aktif olmayan kullanıcı adlarını yayınlayamayacağını" belirtse de, HandleTeam olarak bilinen bir iç grubun kullanılmayan kullanıcı adları için bir pazar yeri üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Mevcut satışlar ise sabit ücret talep eden potansiyel alıcılara e-posta yoluyla yapılan talepler yoluyla gerçekleşti.

1,3 MİLYAR TWİTTER HESABINDAN GÜNLÜK 237 MİLYON AKTİF KULLANICI

DemandSage, 2023 yılı itibariyle platformda yalnızca 1,3 milyar Twitter hesabı olduğunu ve bunların yalnızca 237,8 milyonunun günlük olarak aktif olduğunu belirtiyor. Şirketin idare politikası şu anda kullanıcıları hesaplarını aktif tutmak için en az 30 günde bir giriş yapmaya teşvik ediyor.


#Twitter
#Twitter hesabı
#X girişi
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