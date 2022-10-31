Özgün Twitter mavi tik ücretli mi oluyor?
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Twitter mavi tik ücretli mi oluyor?

Popüler sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra birçok değişikliğe gidiyor. Musk ilk olarak üst düzey 4 yöneticiyi kovmuştu. Bununla beraber yeni bir döneme başlayan Twitter’da mavi tikli hesaplardan ücret istenebileceği söz konusu. Bu ücretin tek seferlik mi aylık mı olacağı kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok mavi onay rozetine sahip olan kullanıcılar, Twitter’dan para kazanmadığı halde aylık ücret ödemek istemediğini dile getirdi. Peki Twitter mavi tik paralı mı olacak? Aylık mı tek seferlik mi verilecek? Düzenleme ne zaman gelecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter mavi tik ücretli mi oluyor?
Mavi Tik

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Kuş artık özgür" dedi. Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınması sonrasında beklediğimizden daha hızlı ve ciddi değişiklikler bizi bekliyor olacak.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Elon Musk’ın Mavi Onay Rozetine sahip olan kullanıcıların aylık ödeme yapması zorunlu kılınacağı söyleniyor. Twitter’da onaylı hesaba sahip herkes aylık 20 dolar vermek zorunda kalacak. 20 doları ödemeyen kişilerin elinden mavi hesap onay rozeti alınacak.

90 GÜN SÜRE VERİLECEK

Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara 90 günlük süre verilecek. 90 günün sonunda Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların, mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN GELECEK?

Elon Musk, bu yeni düzenlemenin en geç 7 Kasım'da tamamlanmasını istiyor. Eğer bu durum gerçekleşmezse, özellik üzerinde çalışan personeller Twitter'dan kovulacak. Öte yandan, Twitter Blue özelliğinin henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.

Twitter'da değişim rüzgarları esecek: İlk adım atılıyor
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44 milyar dolarlık anlaşma sonrasında Twitter’ın tüm hisselerini satın alan Elon Musk, Twitter'daki bazı sınırlamaların da kalkacağını belirtti.
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Twitter'da halihazırda en uzun tweet 280 karakter olabiliyor, video uzunluğu da 2 dakika 20 saniye olarak kullanılıyor.
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Sosyal medyadan sorulan sorulara yanıt veren Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, tweet ve video uzunluklarının artırılmasına yönelik istekleri olumlu karşıladığını belirtti.
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Elon Musk, “Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? WeChat’in Twitter’dan daha iyi yanlarından biri” şeklinde bir soruya yanıt olarak, “Kesinlikle” ifadesini kullandı.
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Başka bir Twitter kullanıcısı, “Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu artırma şansımız var mı?” diye sordu ve Musk ise “100” emojisi ile yanıt verdi.
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Elon Musk daha önceki açıklamalarında üyelere özel çeşitli avantajlar sağlayan 5 dolarlık abonelik Twitter Blue’yu da elden geçireceğini ifade etmişti. Twitter’daki spambot hesap sorununu da ele alınması bekleniyor.
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ELON MUSK TWITTER'I NEDEN SATIN ALDIĞINI AÇIKLADI
Elon Musk, \"Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.\" ifadesini kullandı.
Ayrıca mavi tikli hesaplar içinde ayda 20 dolar para ödemesi alınması gündemde.
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TWITTER'DAKİ REKLAMLARDA YENİ DÖNEM
Elon Musk, doğru yapıldığında reklamın insanları memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine inandığını belirterek, bunun geçerli olması için Twitter kullanıcılarına ihtiyaçlarıyla mümkün olduğunca alakalı reklamları göstermenin önemli olduğunu vurgulamıştı.
Twitter'da değişim rüzgarları esecek: İlk adım atılıyor
Twitter'ı satın alan Elon Musk karakter ve video uzunluğunun arttırılmasına yeşil ışık yaktı. sosyal medya hesabından kullanıcıların sorularına yanıt veren Musk, yapılacak değişiklikler hakkında ipuçları verdi.


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