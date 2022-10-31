Twitter mavi tik ücretli mi oluyor?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Kuş artık özgür" dedi. Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınması sonrasında beklediğimizden daha hızlı ve ciddi değişiklikler bizi bekliyor olacak.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Elon Musk’ın Mavi Onay Rozetine sahip olan kullanıcıların aylık ödeme yapması zorunlu kılınacağı söyleniyor. Twitter’da onaylı hesaba sahip herkes aylık 20 dolar vermek zorunda kalacak. 20 doları ödemeyen kişilerin elinden mavi hesap onay rozeti alınacak.

90 GÜN SÜRE VERİLECEK

Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara 90 günlük süre verilecek. 90 günün sonunda Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların, mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor.

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DÜZENLEME NE ZAMAN GELECEK?

Elon Musk, bu yeni düzenlemenin en geç 7 Kasım'da tamamlanmasını istiyor. Eğer bu durum gerçekleşmezse, özellik üzerinde çalışan personeller Twitter'dan kovulacak. Öte yandan, Twitter Blue özelliğinin henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.