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Twitter'da sarı tik dönemi başladı! Sarı tik ne anlama geliyor, kimler alabiliyor?

Musk'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Twitter'daki 'altın tik' uygulaması başlatıldı. Twitter mavi tik aboneliğini bugün yeniden başlattı. Yeni gelen üç renkli rozetler kullanıcılar tarafından ilgi görmeye başladı. Yeni rozetler sarı, gri ve mavi renk olarak üç kategoriye ayrıldı. Kullanıcılar sarı tik’in kimlere verildiğini ve ne anlama geldiğini takip ediyor. Twitter sarı tik nedir, özelliği ne? Twitter sarı (altın) tik nasıl alınır, kimler alabiliyor? İşte, Twitter sarı tik’e dair detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter sarı tik nedir, Twitter sarı tik nasıl alınır? Twitter sarı tiki kimler alabilir, ücretli mi?
Twitter sarı tik

Twitter sarı tik uygulamasını resmen başlattı. Türkiye’deki birçok mavi tikli hesap sarı tike dönüştü. Peki, tam olarak Twitter sarı (altın) tik nedir, ne demek? Twitter sarı tik alma nasıl yapılır?

TWİTTER SARI TİK NE DEMEK?

Sarı tik
Sarı tik

Twitter'da sarı tik ilgili hesabın Twitter'da resmi bir işletme topluluğu için onaylı olduğunu ifade etmektedir. Şirketlerin resmi hesapları için Twitter'da sarı onay tiki kullanılmaktadır.

Yeni güncelleme ile birlikte mavi tik bireylerin, gri tik ise kamu hesaplarının onaylı hesap olduğunu belirtmek için kullanılacak.

TWİTTER SARI (ALTIN)TİK NASIL ALINIR?

Mavi tikli resmi şirket hesapları Twitter’a şirket bilgilerini göndererek resmi hesap olduklarını teyit ettikleri anda sarı tike ulaşabiliyorlar.

SARI TİK KİMLERE VERİLİR?

Sarı tik, ilgili hesabın Twitter’da resmi bir işletme topluluğu olduğunu temsil eden bir rozettir. Şirketler resmi hesaplarını temsil etmek için Twitter’da sarı rozet kullanmaya başladılar.

PEK ÇOK HESAP SARI (ALTIN) TİK'E GEÇTİ

Dünya'dan ve Türkiye'den pek çok hesap bugünden itibaren 'altın tik'e geçti.

Twitter'in kendi hesabı, Musk'ın sahibi olduğu Space X, Tesla gibi firmaların yanı sıra, Türkiye'den de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hesabı da 'altın tik'e geçti.

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