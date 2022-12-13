Twitter'da sarı tik dönemi başladı! Sarı tik ne anlama geliyor, kimler alabiliyor?

Twitter sarı tik uygulamasını resmen başlattı. Türkiye’deki birçok mavi tikli hesap sarı tike dönüştü. Peki, tam olarak Twitter sarı (altın) tik nedir, ne demek? Twitter sarı tik alma nasıl yapılır?

TWİTTER SARI TİK NE DEMEK?

Sarı tik

Twitter'da sarı tik ilgili hesabın Twitter'da resmi bir işletme topluluğu için onaylı olduğunu ifade etmektedir. Şirketlerin resmi hesapları için Twitter'da sarı onay tiki kullanılmaktadır.

Yeni güncelleme ile birlikte mavi tik bireylerin, gri tik ise kamu hesaplarının onaylı hesap olduğunu belirtmek için kullanılacak.

TWİTTER SARI (ALTIN)TİK NASIL ALINIR?

Mavi tikli resmi şirket hesapları Twitter’a şirket bilgilerini göndererek resmi hesap olduklarını teyit ettikleri anda sarı tike ulaşabiliyorlar.

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SARI TİK KİMLERE VERİLİR?

Sarı tik, ilgili hesabın Twitter’da resmi bir işletme topluluğu olduğunu temsil eden bir rozettir. Şirketler resmi hesaplarını temsil etmek için Twitter’da sarı rozet kullanmaya başladılar.

PEK ÇOK HESAP SARI (ALTIN) TİK'E GEÇTİ

Dünya'dan ve Türkiye'den pek çok hesap bugünden itibaren 'altın tik'e geçti.

Twitter'in kendi hesabı, Musk'ın sahibi olduğu Space X, Tesla gibi firmaların yanı sıra, Türkiye'den de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hesabı da 'altın tik'e geçti.