Toplum Yararına Program (TYP) olarak bilinen İŞKUR programları için Resmi Gazete'de yeni bir karar çıktı. Normal şartlar altında 9 aylık çalışma süresi bulunan TYP için uzatma kararı Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu.

İŞKUR TYP işçi alımı yapıyor mu?

İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımları başladı. İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan ilanlara göre 5 farklı ilde olmak üzere toplamda 2200 kişilik personel/işçi alınacak. İşte detaylar.

Adıyaman Kaymakamlığı ve Valiliği TYP Personel Alımı İlanı

Adıyaman'da hizmet vermekte olan Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesine " Afet (Deprem)" alanında TYP Personel alımı yapılıyor.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2023

Tut - 15 İşçi İş İlanı No: 313181

Samsat - 10 İşçi İş İlanı No: 313186

Sincik - 15 İşçi İş İlanı No: 313182

Gerger - 15 İşçi İş İlanı No: 313183

Kahta - 75 İşçi İş İlanı No: 313185

Adıyaman Merkez - 465 İşçi İş İlanı No: 313184

Çelikhan - 15 İşçi İş İlanı No: 313039

Gölbaşı - 100 İşçi İş İlanı No: 313041

Besni - 40 İşçi İş İlanı No: 313038

Kocaeli TYP Personel Alımı İlanları

Kocaeli TYP kapsamında Afet (Sel) alanında Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde 165 personel istihdam edilecek.

Son Başvuru tarihi: 18.08.2023

İzmit Kaymakamlığı - 14 İşçi İş İlanı No: 313008

Gebze - 12 İşçi İş İlanı No: 313007

Karamürsel - 14 İşçi İş İlanı No: 313019

Çayırova - 8 İşçi İş İlanı No: 313036

Körfez - 8 İşçi İş İlanı No: 313015

Darıca - 10 İşçi İş İlanı No: 313031

Dilovası - 8 İşçi İş İlanı No: 313016

Gölcük - 11 İşçi İş İlanı No: 313058

Kandıra - 50 İşçi İş İlanı No: 313009

Kartepe - 8 İşçi İş İlanı No: 313010

İzmit Valiliği - 12 İşçi İş İlanı No: 313006

Başiskele - 10 İşçi İş İlanı No: 313035

Derice - 10 İşçi İş İlanı No: 313011

Kahramanmaraş TYP Personel Alımı İlanı

Kahramanmaraş'ta Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde istihdam edilmek üzere100 personel alacak. Alımlar Afet (Deprem) kapsamında yapılacak.

Son Başvuru tarihi: 18.08.2023

Göksu - 50 İşçi İş İlanı No: 313047

Kahramanmaraş/Merkez - 500 İşçi İş İlanı No: 313048

Dulkadiroğlu - 75 İşçi İş İlanı No: 313046

Andıran - 50 İşçi İş İlanı No: 313042

Onikişubat - 100 İşçi İş İlanı No: 313045

Türkoğlu - 50 İşçi İş İlanı No: 313043

Pazarcık - 75 İşçi İş İlanı No: 313037

Elbistan - 100 İşçi İş İlanı No: 313040

Sinop Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi TYP Personel Alımı İlanı

Sinop Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi bünyesine Afet (Sel) alanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Son Başvuru Tarihi: 15.08.2023

Durağan - 10 İşçi İş İlanı No: 313056

Boyabat - 14 İşçi İş İlanı No: 313051

Türkeli - 14 İşçi İş İlanı No: 313054

Saraydüzü - 5 İşçi İş İlanı No: 313060

Gerze - 10 İşçi İş İlanı No: 313052

Dikmen - 5 İşçi İş İlanı No: 313057

Sinop Merkez - 7 İşçi İş İlanı No: 313050

Erfelek - 5 İşçi İş İlanı No: 313059

Sinop Merkez İl Özel İdaresi İşçi İş İlanı No: 313055

Ayancık - 14 İşçi İş İlanı No: 313053

Düzce TYP Personel Alımı İlanı

Son Başvuru tarihi: 18.08.2023

Düzce İl Özel idaresi TYP Personel alacak. Afet (Sel) kadrosunda 150 personel istihdamı sağlanacak.

Düzce Merkez - 150 İşçi İş İlanı No: 313044

TYP başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).



