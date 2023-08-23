Ücretli öğretmenlik başvurularının başlayacağı tarih merak konusu oldu. 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılı çalışma takviminin açıklamasının ardından ücretli öğretmenlik başvuru tarihi için araştırmalar hız kazandı. Peki, Ücretli öğretmen nedir? Ücretli öğretmen başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Ücretli öğretmen görevleri nelerdir?

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları ilçe ilçe değişkenlik gösteriliyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ücretli öğretmenlik başvurularının başladığını açıkladı.

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. İşte ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılan o açıklama:

"Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Ücretli Öğretmenlik" başvuruları 21 Ağustos 2023 tarihi itibari ile müdürlüğümüz https://sultanbeyli.meb.gov.tr/ucretli adresinden alınmaya başlayacaktır. Başvuruda bulunacak adayların 2023-2024 eğitim öğretim yılı için e-Devlet üzerinden başvuru yapmış olmaları zorunludur. Aksi halde e-Devlet başvurusu bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Görevlendirmeler eylül ayının ilk haftasında yapılacaktır."

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ücretli Öğretmen Başvuru ekranı için tıklayınız

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuru ayrıntıları;

1- Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; " Formasyonum var ." , " Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum .", " Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum .", Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum ." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra ' Kaydet ve İlerle ' butonuna basılmalıdır.

4- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

5- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

Ücretli öğretmenlerin görevleri neler?

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

Ücretli öğretmen nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi ücretli öğretmenler de görev yapıyor. Ücretli öğretmen maaşları girdikleri ders sayısına göre belirleniyor. Ücretli öğretmenler sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapmalarına rağmen maaşı daha azdır. Ücretli öğretmenlerin maaş sorunu uzun süre tartışılan konu olmuştur.

2023 ücretli öğretmen maaşı

Girdikleri ders sayısına göre maaş alan ücretli öğretmenler ise 2023'te ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. 2023 yılında ücretli öğretmen maaşları da zamlandı. Ek ders ücretlerine gelen zamla birlikte 2023 ücretli öğretmen maaşı ortaya çıktı. Ücretli öğretmen gündüz ek dersleri 52.23 TL oldu. Ayrıca Gece ek ders ücreti ise 55.95 TL olarak hesaplanacak.

Haftada 28-30-35 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Haftada 30 saatten 5740 TL maaş alan ücretli öğretmene 7462 TL ücret yatması bekleniyor. 2023 yılı asgari ücret ise 8500 TL olmuştu.

2023 yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri