UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kurası çekiliyor! Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek kura çekilişi ardından temsilcilerimiz Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Taraftarlar UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Mart ayında oynanacak son 16 turu maçları için heyecan dorukta. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?