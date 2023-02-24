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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Play-off karşılamalarının tamamlanmasının ardından gözler UEFA kura çekimine çevrilecek. Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 16'ya kalan Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri, play-off turunu geçmesini durumunda Trabzonspor rakibi bu kura çekimde belli olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

09:37 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin rakibi

Fenerbahçe'nin rakibi

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayarak Son 16 biletini almıştı. Play-Off rövanş maçlarının oynanması sonrası Sarı Lacivertli ekibin muhtemel rakipleri belli olacak ve gözler kura çekimine çevrilecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;

Manchester United-Barcelona

PSV Eindhoven-Sevilla

Midtjylland-Sporting Lizbon

Monaco-Bayer Leverkusen

Union Berlin-Ajax

Rennes-Shaktar Donetsk

Roma-Salzburg

Nantes-Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi EXXEN'den canlı yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Eşleşme tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023



#UEFA
#UEFA avrupa ligi
#uefa avrupa konferans ligi
42 dakika önce
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
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