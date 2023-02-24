Fenerbahçe'nin rakibi
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayarak Son 16 biletini almıştı. Play-Off rövanş maçlarının oynanması sonrası Sarı Lacivertli ekibin muhtemel rakipleri belli olacak ve gözler kura çekimine çevrilecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?
AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;
Manchester United-Barcelona
PSV Eindhoven-Sevilla
Midtjylland-Sporting Lizbon
Monaco-Bayer Leverkusen
Union Berlin-Ajax
Rennes-Shaktar Donetsk
Roma-Salzburg
Nantes-Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi EXXEN'den canlı yayınlanacak.
AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Eşleşme tarihleri ise şu şekilde olacak:
Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023