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Şampiyonlar Ligi final maçında depremzedeler için anlamlı kampanya

İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter’in karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı.

14:27 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi final maçı

Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi final maçı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenen vatandaşlar için bağış toplanacağı açıklandı.

Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

UEFA, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye’de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin Euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki taraftar bölgelerinde vatandaşların bağış yapabilmesi için QR kodlu cihazlar ayarlanacak.

Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?

İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter’in karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar?

UEFA, bilet fiyatlarının şu şekilde belirlendiğini duyurdu: "Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."

#Manchester City
#Şampiyonlar Ligi
#inter
#spor haberleri
#depremzede
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