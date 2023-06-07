Bugün kimin maçı var?
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Mücadele Başakşehir'in 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golleri 34. dakika Deniz Türüç, 48. dakika Eren Elmalı (kk) ve 79. dakikada Lucas Lima'dan geldi. Trabzonspor adına ise tek golü 62. dakikada Edin Visca kaydetti. Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele Fatih Karagümrük’ün 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fatih Karagümrük'ün gollerini 14. dakikada Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti.
Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Rıza Çalımbay'lı Sivas, sezonu 41, Çağdaş Atan'lı Kayserispor ise 47 puanda tamamladı.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 7 Haziran 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.
Bugün hangi maçlar var? (7 Haziran 2023 Çarşamba)
13:00 Gwangju - Suwon City Güney Kore K-League Bilyoner TV
13:00 Jeonbuk - Daegu Güney Kore K-League Bilyoner TV
13:30 Gangwon - Daejeon Citizen Güney Kore K-League Bilyoner TV
13:30 Incheon - FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner TV
16:00 Efeler 09 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 3. Lig Play-Off İkinci Tur Efeler 09 Youtube
17:00 İskenderunspor - Bucaspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final İskenderunspor A.Ş. Youtube
18:00 Haka - Ilves Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 Honka - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 Inter Turku - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 KuPS - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 Lahti - HJK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
20:00 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final TRT Kurdi
22:00 Fiorentina - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Final TV8CBC Sport Exxen
22:00 Levante - Albacete İspanya La Liga 2 S SportS Sport Plus Bilyoner TV
22:00 Brezilya - Türkiye Halı Saha Dünya Kupası Tivibu Spor