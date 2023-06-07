Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Mücadele Başakşehir'in 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golleri 34. dakika Deniz Türüç, 48. dakika Eren Elmalı (kk) ve 79. dakikada Lucas Lima'dan geldi. Trabzonspor adına ise tek golü 62. dakikada Edin Visca kaydetti. Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.