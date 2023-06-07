|
Özgün

Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2023 Çarşamba maç programı

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer bu sonucun ardından sezonu 6. sırada tamamladı. Karagümrük konuk ettiği Kasımpaşa'yı Saba Lobjanidze ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 3-0 yendi ve ligi galibiyetle bitirdi. Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Haziran 2023 Çarşamba maç programı.

11:10 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Mücadele Başakşehir'in 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golleri 34. dakika Deniz Türüç, 48. dakika Eren Elmalı (kk) ve 79. dakikada Lucas Lima'dan geldi. Trabzonspor adına ise tek golü 62. dakikada Edin Visca kaydetti. Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele Fatih Karagümrük’ün 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fatih Karagümrük'ün gollerini 14. dakikada Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti.

Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Rıza Çalımbay'lı Sivas, sezonu 41, Çağdaş Atan'lı Kayserispor ise 47 puanda tamamladı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 7 Haziran 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var? (7 Haziran 2023 Çarşamba)

13:00 Gwangju - Suwon City Güney Kore K-League Bilyoner TV

13:00 Jeonbuk - Daegu Güney Kore K-League Bilyoner TV

13:30 Gangwon - Daejeon Citizen Güney Kore K-League Bilyoner TV

13:30 Incheon - FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner TV

16:00 Efeler 09 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 3. Lig Play-Off İkinci Tur Efeler 09 Youtube

17:00 İskenderunspor - Bucaspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final İskenderunspor A.Ş. Youtube

18:00 Haka - Ilves Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Honka - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Inter Turku - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 KuPS - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Lahti - HJK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

20:00 Beşiktaş - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Giresunspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 4
20:00 İstanbulspor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 3
20:00 Ankaragücü - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

20:00 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final TRT Kurdi

22:00 Fiorentina - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Final TV8CBC Sport Exxen

22:00 Levante - Albacete İspanya La Liga 2 S SportS Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Brezilya - Türkiye Halı Saha Dünya Kupası Tivibu Spor

#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#süper lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Barcelona’nın efsanesi Iniesta Vissel Kobe’ye veda etti