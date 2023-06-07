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Spor

Enner Valencia gol krallığını ilan etmeye hazırlanıyor

Süper Lig'de 29 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Fenerbahçeli yıldız, bugünkü son maçların ardından sezonun en skorer oyuncusu unvanına kavuşacak. Sarı-laci vertliler. Enner Valencia ile birlikte 11 sezon sonra Süper Lig'de gol kralı çıkarmış olacak.

Haber Merkezi
10:05 . 7/06/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Enner Valencia Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Enner Valencia Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol krallığını ilan etmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de gol krallığı yarışında farklı şekilde zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcu, bugün oynanacak son maçların ardından sezonun en skorer oyuncusu unvanına kavuşacak. Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren Valencia, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 31 maçta 29 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu, son haftayı Fenerbahçe gibi maç yapmadan geçecek Galatasaray'ın golcü futbolcusu Icardi'nin 7, Fatih Karagümrüklü Diagne'nin de 6 gol önünde bulunuyor.


16. gol kralı olacak

Enner Valencia'nın yarışı önde bitirmesiyle Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. kez gol kralı çıkaracak. Sarı-lacivertli takımda daha önce Cemil Turan ve Aykut Kocaman 3'er, Selçuk Yula ve Alex de Souza 2'şer, Ogün Altıparmak, Osman Arpacıoğlu, Tanju Çolak, Bülent Uygun ve Semih Şentürk de birer kez gol krallığına ulaştı. Valencia'nm sezonu önde bitirmesiyle Fenerbahçe, 11 sezon aradan sonra gol krallı çıkaracak.


Sarı-lacivertli takımda en son 2010-2011 sezonunda Alex de Souza, ligin en skorer ismi olmuştu, Valencia, Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu skorer performansla sarı-lacivertli takımın efsane futbolcularından Aykut Kocaman'ın rekoruna da ortak oldu. Bu sezon 29 kez ağları havalandıran Ekvadorlu futbolcu, 1988-1989 sezonunda 34 maçta kaydettiği 29 golle ligde bir sezonda en çok gol atan Fenerbahçeli futbolcu unvanını taşıyan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale etti.


Valencia ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'de bu unvanı, 20102011 sezonunda 33 maçta 28 golle imza atan Alex de Souza taşıyordu.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Süper Lig
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