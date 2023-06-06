Fenerbahçe'de 27 milyon euroluk pişmanlık

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un beşinci senesi de hayal kırıklığıyla geçti ve sarı-lacivertliler yine ligde şampiyonluk hasretine son veremedi. Başkan Ali Koç'un görev süresinde en büyük başarısı lig ikinciliği oldu. Ayrıca sarı-lacivertlilerin transfer başarısızlığı da çok fazla eleştirildi.





27 milyon euro harcandı

Fenerbahçe'de bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen ve 27 milyon euro bonservis bedeli ödenen futbolcular beklentilerin çok uzağında kaldı. Ara transfer döneminde 3.7 milyon euroya alınan Samet, savunmada yaptığı kritik hatalarla dikkat çekti. 2.8 milyon euroya kiralanan Gustavo Henrique ile ara transferde 6 milyon euroya alınan Oosterwolde kadroya girmekte zorlandı.





Hücum hattında da 4.6 milyon euro bonservisle kadroya katılan Pedro ile bedelsiz alınan King de sınıfta kaldı. 2 milyon euro bonservisle transfer edilen Emre Mor da rotasyon oyuncusu oldu. 3.5 milyon euroya orta sahaya alınan Lincoln de gerçek mevkiinin dışında sol bekte forma giydi. Ara transferde 4.2 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılan Bruma da takıma hiç katkı vermeden Braga'ya kiralandı.











