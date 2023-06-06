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Spor

Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç'a yönelik tepkiler devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte bazı kongre üyelerinin olağanüstü kongre kararı için imza topladığı öğrenildi.

Haber Merkezi
10:28 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 maça çıktı.

Fenerbahçe'de 3-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından olağanüstü genel kurul sesleri yükselmeye başladı. Derbi sonrası taraftarların büyük tepki gösterdiği başkan Ali Koç'a, kongre üyeleri de olağanüstü genel kurula gitmesi çağrısında bulunuyor.


Bazı kongre üyeleri de yönetimi olağanüstü genel kurula gitmesi için imza topluyor. Ancak imzayla yönetimi olağanüstü genel kurula götürmek için kongrede oy verme hakkı olan delegelerin 5'te 1'inin yazılı talebi gerekiyor. Bu da yaklaşık 6 bin üyenin noter onaylı başvuru dilekçesini kulübe posta yoluyla göndermesi gerekiyor. Fenerbahçe'de 17 Haziran'da yapılacak olağan mali genel kurulda yönetim kuruluna sert eleştiriler olması da bekleniyor.


Diğer yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. aday çıkması durumunda olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıkladı. Koç aday çıkmaması halinde 2024e kadar göreve edeceğini de ifade etti.




#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Süper Lig
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