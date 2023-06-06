Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor

Bazı kongre üyeleri de yönetimi olağanüstü genel kurula gitmesi için imza topluyor. Ancak imzayla yönetimi olağanüstü genel kurula götürmek için kongrede oy verme hakkı olan delegelerin 5'te 1'inin yazılı talebi gerekiyor. Bu da yaklaşık 6 bin üyenin noter onaylı başvuru dilekçesini kulübe posta yoluyla göndermesi gerekiyor. Fenerbahçe'de 17 Haziran'da yapılacak olağan mali genel kurulda yönetim kuruluna sert eleştiriler olması da bekleniyor.