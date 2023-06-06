Fenerbahçe'de beşinci sezonda yine hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un beşinci senesi de hayal kırıklığıyla geçti ve sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretin 9 yıla çıktı. Başkan Ali Koç'un görev süresinde en büyük başarısı lig ikinciliği oldu. Koç döneminde Fenerbahçe 2018-19 sezonunu 6'ncı, 2019-2020 sezonunda 7'nci, 2020-21 sezonunda 3'üncü, 202122 sezonunda 2'nci sırada tamamladı. Bu sezon da Beşiktaş son maçını kazanırsa Fenerbahçe ligi üçüncü bitirecek. Bu sezon elde tek hedef kaldı o da Ziraat Türkiye Kupası. Fenerbahçe, kupayı da da kaybederse bir sezonu daha eli boş tamamlamış olacak.





Transfere 2.8 milyar TL gitti

Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda tam 75 transfer yapılmasına rağmen başarı gelmedi. Her sene sil baştan takım oluşturulması başarısızlıkta önemli rol oynadı. 2018-19 sezonunda 16, 201920'de 13, 2020-21'de 22, 2021-22'de 9, 2022-23 sezonunda 15 transfer olmak üzere toplam 75 transfer yapıldı. Bu transferlere bonservis bedeli olarak 126 milyon Euro (2 milyar 859 milyon TL) gibi çok ciddi rakam ödenmesine rağmen başarı gelmedi. Bu sezon Batshuayi, Joao Pedro ve Joshua King gibi önemli isimler transfer edilmesine rağmen şampiyonluk hasreti sona ermedi.





Sezonu sadece Jorge Jesus tamamlayabildi

Fenerbahçe, son 5 senede her sezon farklı teknik direktörlerle çalıştı. Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus olmak 8 farklı teknik adam 5 sezonda görev yaptı. Bu isimler arasında Cocu, Yanal, Bulut ve Pereira ile sezon bitmeden yollar ayrılırken, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile sezon tamamlandı. Sarı- lacivertli takımda Damien Comolli ve Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak görev yaptı. Bu iki isimden Belözoğlu, Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra teknik adam yola devam etti.















