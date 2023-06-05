Galatasaray derbide 32 yıl sonra ilki başardı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin takımda kalması için çalıştıklarını söyledi. "Transfer döneminde yıldız isimler alacak mısınız?" sorusuna da cevap veren Özbek, "Bu sezon daha da iddialıyız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Ona göre transfer politikası düzenledik. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.