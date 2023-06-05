|
Spor

Galatasaray derbide 32 yıl sonra ilki başardı

Şampiyon Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0'lı skorla mağlup etti ve 32 yıl sonra ilk kez ezeli rakibini hem iç hem dış sahada mağlup etmeyi başardı.

22:45 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray 1990-1991 sezonundan sonra bir ilki başardı

Galatasaray 1990-1991 sezonundan sonra bir ilki başardı

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu daha önce garantileyen Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-0 Galatasaray kazandı.


32 sene sonra bir ilk

Sarı kırmızılı takım 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada yenerek tarihe geçen bir istatistik elde etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yenik ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.

Guus Hiddink'ten sonra ilk kez oldu

Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.





#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu: MİT Başkanlığına atama yapıldı