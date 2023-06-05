Galatasaray derbide 32 yıl sonra ilki başardı

Galatasaray 1990-1991 sezonundan sonra bir ilki başardı
Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu daha önce garantileyen Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-0 Galatasaray kazandı.
32 sene sonra bir ilk
Sarı kırmızılı takım 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada yenerek tarihe geçen bir istatistik elde etti.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yenik ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.
Guus Hiddink'ten sonra ilk kez oldu
Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.