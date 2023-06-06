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Spor

Fenerbahçe'de Jesus yerine Montella: Prensip anlaşması sağlandı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat ligi lider Galatasaray'ın arkasında tamamlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda listenin ilk sırasında bulunan Vincenzo Montella ile prensip anlaşması sağlandığı öğrenildi.

Haber Merkezi
10:45 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Jesus ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de Jesus ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de önceki gün ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılması kararı alındı. Portekizli teknik adam, 11 Haziran'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde sarı-lacivertli, takımın başında son maçına çıkacak.


Prensip anlaşması sağlandı

Yeni sezonda takımın başında yine yabancı bir teknik direktör olması bekleniyor. En güçlü aday olarak da Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Mortella öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler Montella ile görüşmelere başlarken, İtalyan teknik adamın teklifi kabul ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Montella'nın Adana Demirspor ile ligde yarın son maçına çıktıktan sonra görüşmelerin resmiyete dönmesi bekleniyor.


Sezonu sadece Jorge Jesus tamamlayabildi

Fenerbahçe, son 5 senede her sezon farklı teknik direktörlerle çalıştı. Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus olmak 8 farklı teknik adam 5 sezonda görev yaptı. Bu isimler arasında Cocu, Yanal, Bulut ve Pereira ile sezon bitmeden yollar ayrılırken, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile sezon tamamlandı. Sarı- lacivertli takımda Damien Comolli ve Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak görev yaptı. Bu iki isimden Belözoğlu, Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra teknik adam yola devam etti.






#Fenerbahçe
#Jorge jesus
#Vincenzo Montella
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