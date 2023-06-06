Fenerbahçe'de Jesus yerine Montella: Prensip anlaşması sağlandı

Yeni sezonda takımın başında yine yabancı bir teknik direktör olması bekleniyor. En güçlü aday olarak da Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Mortella öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler Montella ile görüşmelere başlarken, İtalyan teknik adamın teklifi kabul ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Montella'nın Adana Demirspor ile ligde yarın son maçına çıktıktan sonra görüşmelerin resmiyete dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, son 5 senede her sezon farklı teknik direktörlerle çalıştı. Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus olmak 8 farklı teknik adam 5 sezonda görev yaptı. Bu isimler arasında Cocu, Yanal, Bulut ve Pereira ile sezon bitmeden yollar ayrılırken, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile sezon tamamlandı. Sarı- lacivertli takımda Damien Comolli ve Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak görev yaptı. Bu iki isimden Belözoğlu, Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra teknik adam yola devam etti.