Rıza Çalımbay Sivasspor'a veda etti

"Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum. Burada çok mutlu ve başarılı 4 yıl geçirdik. Bana göre son 10 yılın en başarılı Sivasspor takımıydı. Her şeye rağmen Türkiye Kupası'nı kazanan, Avrupa'ya giden ve ligde de istikrarlı olan bir takım vardı."