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Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor'a veda etti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
10:43 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rıza Çalımbay Sivasspor'un başında 4 yıl geçirdi.

Rıza Çalımbay Sivasspor'un başında 4 yıl geçirdi.

Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüpte, 4 yıl süre geçiren Çalımbay, yaptığı açıklamayla Sivasspor'a veda etti. 60 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"İstikrarlı olan bir takım vardı"

"Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum. Burada çok mutlu ve başarılı 4 yıl geçirdik. Bana göre son 10 yılın en başarılı Sivasspor takımıydı. Her şeye rağmen Türkiye Kupası'nı kazanan, Avrupa'ya giden ve ligde de istikrarlı olan bir takım vardı."


"Yönetimin önünü açıyoruz"

"Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz. Gelecek olan teklifleri değerlendireceğiz. Bizim aktif olmamız gerekiyor."


Rıza Çalımbay Sivasspor'un başında çıktığı 186 maçta, 77 galibiyet, 51 beraberlik ve 58 mağlubiyet aldı. 1.52 puan ortalaması yakalayan Çalımbay, bir kere de Türkiye Kupası kazandı.



#Sivasspor
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
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