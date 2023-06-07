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Spor

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak

TFF 1. Lig play-off finalinde yarın Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:55 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
İki takımın normal sezon maçlarında ikinci devredeki karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, ilk devre maçında Pendikspor 3-0 galip gelmişti.

İki takımın normal sezon maçlarında ikinci devredeki karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, ilk devre maçında Pendikspor 3-0 galip gelmişti.

TFF 1.Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor Süper Lig'e çıkan son takım olmak için mücadele edecekler. Akhisar Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak.


Mücadele, beINSPORTS 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı. Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.


Play-off 2. turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı. Her türlü galibiyetin takımları Spor Toto Süper Lig'e taşıyacağı müsabakada beraberlik halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması durumunda ise Süper Lig'e yükselecek son ekip seri penaltı atışları sonucunda belli olacak TFF 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Samsunspor ve Çaykur Rizespor direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.


#Bodrumspor
#Pendikspor
#TFF 1. Lig
#Süper Lig
38 dakika önce
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