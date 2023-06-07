TFF 1.Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor Süper Lig'e çıkan son takım olmak için mücadele edecekler. Akhisar Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak.

Play-off 2. turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı. Her türlü galibiyetin takımları Spor Toto Süper Lig'e taşıyacağı müsabakada beraberlik halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması durumunda ise Süper Lig'e yükselecek son ekip seri penaltı atışları sonucunda belli olacak TFF 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Samsunspor ve Çaykur Rizespor direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.