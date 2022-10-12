Özgün ÖZET | PSG Benfica 1-1
ÖZGÜN HABERLER

ÖZET | PSG Benfica: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nun liderlik kapışmasında PSG ile Benfica kozlarını paylaştı. Dev maçtan kazanan çıkmadı. Mücadele Kylian Mbappe ve Joao Mario'nun karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 Bu sonuçların ardından PSG ile Benfica 8'er puanla, Juventus ile Maccabi de 3'er puanla haftayı kapattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi maç özetleri: PSG Benfica 1-1 maç özeti
PSG Benfica maç özeti

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında PSG ile Benfica 1-1 berabere kaldı ve 8'er puana yükseldi. Fransız ekip 40'ta Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçerken, Benfica bu gole 62'de Joao Mario ile yanıt verdi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 31. golüne ulaşan Mbappe, Cavani’yi geride bırakarak PSG formasıyla turnuvada en çok gol atan oyuncu oldu.

PSG Benfica özeti
PSG Benfica özeti

PSG'de Lionel Messi, Kimpempe, Mendes, Pembele ve Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. PSG-Benfica maçını izleyenler arasında Kit Harington da vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag - Manchester City mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. Manchester City'de Sergio Gomez, 30'uncu dakikada kırmızı kart görerek oyundışında kalırken mücadeleye ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan 90 dakika forma giydi. Maccabi Haifa ile Juventus arasındaki maç ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Borussia Dortmund ise konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika görev aldı.

Milan ile Chelsea arasındaki maçın 18'inci dakikasında ise ev sahibi ekipten Fikayo Tomori kırmızı kart gördü. Chelsea, 10 kişi kalan Milan'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın maç sonuçları

Günün maçları ve alınan skorlar şöyle:

  1. Kopenhag - Manchester City: 0-0
  2. Maccabi Haifa - Juventus: 2-0
  3. Dinamo Zagreb - Salzburg: 1-1
  4. Milan - Chelsea: 0-2
  5. Celtic - Leipzig: 0-2
  6. Shakhtar Donetsk - Real Madrid: 1-1
  7. Borussia Dortmund - Sevilla: 1-1
  8. Paris Saint-Germain - Benfica: 1-1

ÖZET | Kopenhag - Manchester City: 0-0
ÖZGÜN
ÖZET | Kopenhag - Manchester City: 0-0

PSG - Benfica (1-1) Maç Özeti | Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. Hafta
20 artçı deprem

20 artçı deprem

​Osmaniye beşik gibi.
Dünyada ilk ve tek

Dünyada ilk ve tek

​Yedi asırlık camide kullanıldı
Avrupa kendi ipini çekti

​Birbirlerine girdiler: Rakamlar tehlikeli seviyede.

Rusya'da Facebook, Whatsapp, Instagram kullanan yandı.

​Avrupa'nın kapısında yatan Anastasiadis'den Batı'ya komik suçlama.

​İşte dehşete düşüren o görüntüler.

​Tam iki bin yıllık: Dünyanın en önemli buluşları arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.